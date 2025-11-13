Avusturalya'da 53 yaşındaki Anya Phan ve 25 yaşındaki kızı, ülke tarihinin en büyük finansal suç örgütlerinden birinin parçası olmakla suçlanıyor.

New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan anne-kızın, çeşitli yöntemlerle insanların toplamda 70 milyon dolarını dolandırdığı öne sürüldü.

Operasyonda çok sayıda finansal belge, cep telefonları, elektronik cihazlar, lüks çantalar, 4 bin dolardan fazla kumarhane fişi ve yaklaşık 6 bin dolar değerinde 40 gram altın külçe ele geçirildi.

Polis, Phan’ın müşterilerini gelecekte “milyarder olacakları” söylemiyle ikna edip finansal kredi almaya yönlendirdiğini, çekilen kredi tutarlarının bir kısmını ise kendisine aktararak dolandırıcılık yaptığını belirtti.

New South Wales Suç Komisyonu, soruşturma kapsamında yaklaşık 10 milyon dolarlık ek mal varlığını dondurdu.

Mali Suçlar Birimi’nden Dedektif Gordon Arbinja, toplum içinde saygın bir konumda bulunan Phan’ın aynı zamanda Sydney’deki bir kumarhanenin düzenli müşterisi olduğunu ifade etti.

Polis, gözaltıların, Sydney’deki otomotiv finansman şirketlerini hedef alan geniş çaplı bir suç örgütü soruşturmasının parçası olduğunu açıkladı.

Soruşturma kapsamında çetenin çalıntı kişisel bilgilerle çeşitli finans kuruluşlarından kredi çektiği, var olmayan lüks araçları satın almış gibi göstererek büyük çaplı kredi dolandırıcılığı yaptığı ortaya çıktı.

Örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle daha önce 17 kişi gözaltına alınmış ve yaklaşık 60 milyon dolarlık mal varlığı dondurulmuştu.