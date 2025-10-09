On yıllardır yaptığı karlı yatırımlarla tanınan 95 yaşındaki Buffet'a göre her fırsatta "tasarrufu harcamadan önce yapmak" gerekiyor. Buffet, Berkshire Hathaway'in yıllık toplantısında yaptığı konuşmada orta sınıfa hitap ettiği şu sözlerle dikkat çekti. Buffett'ın orta gelirliye tek cümlelik tavsiyesi şöyle oldu:

"Harcamalardan kalan parayı biriktirmeyin; birikim yaptıktan sonra kalan parayı harcayın."

Yani maaşınız yatar yatmaz ilk işiniz fatura ödemek ya da alışveriş yapmak değil, kendinize yatırım yapmak olmalı. Buffett'a göre bu alışkanlığı oturtmak, uzun vadede tam finansal özgürlüğün kapısını aralıyor.

"HARCAMALARI SORGULA, MASRAFLARI KALDIR"

Buffett, orta sınıfın en büyük hatasının gereksiz harcamalar olduğunu söylüyor:

"Gelirinizin altında yaşamak, gerçekten önemli olan şeyleri fark etmenizi sağlar. Değer katmayan hiçbir şeye para harcamayın."

"BORÇ SERVETİN EN BÜYÜK DÜŞMANI"

Buffett, özellikle tüketici kredilerinden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Kredi kartı borçlarının kişisel mali sağlığı ciddi biçimde zedelediğini belirterek, mümkün olduğunca nakit kullanmaya çalıştığını söyledi:

"Gereksiz borç almak, zenginleşme yolunda en büyük engeldir."

Buffett'a göre para biriktirmek kadar önemli bir şey daha var; o da kişisel gelişime yatırım yapmak:

"Kendinize yaptığınız yatırım, yani bilgi, beceri ve karakterinizi geliştirmek, hayatınızın en yüksek getirili yatırımıdır. Çünkü bunu sizden kimse alamaz."