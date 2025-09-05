ABD’nin Indiana eyaletinde yaşayan iflas avukatı Mark Zuckerberg, isim benzerliği yüzünden hayatının kâbusa döndüğünü söylüyor. Dünyaca ünlü Meta CEO’su Mark Zuckerberg’le aynı ismi taşıyan avukat, yıllardır sosyal medya platformlarında engellemelerle, yanlış anlaşılmalarla ve hatta ölüm tehditleriyle uğraşıyor.

FACEBOOK SAYFASI DURMADAN KAPATILIYOR

CNBC'E'nin haberine göre Avukat Zuckerberg, mesleğini tanıtmak için kullandığı ticari Facebook sayfasının son sekiz yılda beş kez kapatıldığını belirtti. Facebook’un, sayfasını Meta CEO’sunu taklit ettiği gerekçesiyle defalarca devre dışı bıraktığını dile getiren avukat, bu süreçte 11 bin dolardan fazla reklam harcaması yaptığını da vurguladı.

"BEN MESLEĞE BAŞLADIĞIMDA O 3 YAŞINDAYDI"

Zuckerberg, mesleğe başladığında Meta CEO’sunun henüz üç yaşında olduğunu hatırlatarak, isim benzerliğinin hayatını zorlaştırdığını anlattı. 2020 tarihli bir e-postasında ise “Daha genç ve zengin Mark Zuckerberg’le karşılaşırsanız, ona selamımı iletin. Bana her gün büyük sıkıntı veriyor” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM"

Avukat Zuckerberg, yanlışlıkla kendisine yönlendirilen telefon ve mesajlar yüzünden sık sık tehditlere maruz kaldığını söyledi. Aralarında para talepleri ve ölüm tehditlerinin de bulunduğu bu mesajların, artık gelir kaybına dönüştüğünü belirtti. Bu nedenle, kimliğini kanıtlamak için “iammarkzuckerberg.com” adında bir internet sitesi kurduğunu da açıkladı.

"BENİ GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜLER"

Avukat, isim benzerliğinin yalnızca tehditlerle değil, komik durumlarla da sonuçlandığını dile getirdi. “Las Vegas’ta konuşma yapmak için gittiğimde, yürüyen merdivenlerin altında ‘Mark Zuckerberg’ yazılı tabela tutan bir şoför beni bekliyordu. Hayal kırıklığına uğrayan kalabalık, Meta CEO’su yerine beni görünce şaşkına döndü” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.