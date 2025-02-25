Dünyanın en zengin apartmanı” olarak bilinen bu prestijli yapıda, yatırım devleri ve finans patronları yaşıyor. Griffin, yeni mülkünü dünyanın en zengin kadınlarından biri olan Julia Koch'tan satın aldı.

EFSANEVİ APARTMAN

1929 yılında inşa edilen 740 Park Avenue, Amerika’nın en köklü milyarderlerinin adreslerinden biri olarak biliniyor. Apartmanda, daha önce ABD’nin ilk milyarderi John D. Rockefeller’ın yaşadığı daire bile bulunuyor. Burası sıradan bir lüks rezidans değil, milyarderlerin buluşma noktası. Günümüzde Blackstone CEO’su Stephen Schwarzman gibi dev finans dünyasının isimleri burada yaşıyor.

SATIŞIN PERDE ARKASI

Daireyi satan isim, 74,7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 20. kişisi olan Julia Koch. Daireyi satın alan isim ise 41 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 39. ismi olan Ken Griffin. 790 metrekarelik dubleks, 4. ve 5. katlarda yer alıyor.

LÜKS KONUTLARI TOPLUYOR

Griffin, daha önce de Manhattan’da 238 milyon dolara rekor fiyatla bir çatı katı satın alarak ABD tarihinin en pahalı konut alımını yapmıştı. Bunun dışında, Florida'da sayısız lüks mülke sahip.