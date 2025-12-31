Dünya turizminde marka haline gelen her yıl onlarca milyarderin ultra lüks motoryatlar ve özel jetlerle tatil için akın ettiği dünya turizm markası Bodrum’da yapılan araştırmalarda her iki haneden birinin geçim sıkıntısı yaşadığı ortaya çıktı.

Muğla Planlama Ajansı (MUPA), kentin geleceğini bilimsel veriler ve ortak akıl ışığında inşa etmek amacıyla yürüttüğü kapsamlı saha araştırmalarından oluşan “İlçe Monitör” çalışmasını tamamladı. Çalışmada Bodrum’la ilgili çarpıcı ve ilginç veriler ortaya çıktı.

HER İKİ HANEDEN BİRİ GEÇİM SIKINTISI İÇİNDE

Bodrum’da her 2 haneden 1’i geçim sıkıntısında. Bodrumluların yüzde 46’sı geçim sıkıntısı içinde yaşadığını aktardı.

Bodrum’da gıda fiyatları son 10 yılda en çok artış gösteren harcama kalemi oldu. Faturalar, kira, sağlık ve eğitim giderleri ise onu takip ediyor.

Bodrum’da her 3 haneden 1’i, en temel ihtiyacı olan besleyici gıdaya ulaşmakta sürekli zorluk çekiyor.

GELİRLERİN YARISINDAN FAZLASI KİRAYA GİDİYOR

Bodrum’da her iki haneden biri ev sahibi. Ama kiracılar için tablo ağır:

Yüzde 22,6’sı gelirlerinin yarısından fazlasını kiraya veriyor.

HER 3 BODRUMLUDAN 1’İ KENTİ TERK ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Her 3 kişiden 1’i konut maliyetleri yüzünden taşınmayı düşünürken, 3 kişiden 2’si bulunduğu yerde kalmayı tercih ediyor. Bodrumlular, konut krizinin en çok artan gençler ve yerleşik kesimleri etkilediğini, konut arzındaki açığın, barınma hakkı da dahil pek çok alana zarar verdiğini söylüyor.

KENTTE YAŞAM YAŞLILAR VE GENÇ İŞSİZLER İÇİN KABUS

Bodrumlulara göre kent yaşamında en dezavantajlı gruplar yüzde 74,9 ile yaşlılar ve yüzde 60,6 ile genç işsizler. Onları engelliler, öğrenciler ve çocuklar izliyor. Kırılgan kesimler için Bodrum, fırsatların çok engellerle dolu.

Bodrumlulara göre yaşlıların en önemli ihtiyaçları evde bakım (yüzde 66,9), sağlık hizmetleri (yüzde 59,2) ve gelir desteği (yüzde 57,8). Sosyal etkinlikler ise temel ihtiyaçların gerisinde kalıyor.

Bodrum’da gençlerin gündeminde sosyal hayat değil, iş ve destek var. İstihdam, mesleki eğitim, sosyal yardım ve psiko-sosyal destek talepleri öne çıkıyor.

SSUSUZLUK KENTİN KABUSU OLDU

Bodrumluların yüzde 53,9’u yaz aylarında her zaman, yüzde 27,9’u ise sık sık su sıkıntısı yaşadığını söylüyor. Kentin artan nüfusu ve altyapı üzerindeki baskı nedeniyle, suya erişim yazın günahın en çok hissedilen sorunu haline geliyor.

Bodrum’da halkın yüzde 73,9’u elektrik, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapılarını yetersiz buluyor. Bu tablo, kentin artan nüfus baskısı ve iklim kriziyle büyürken, altyapının sınırlarının daha görünür hale geldiğini vurguluyor.

Su kaynakları Bodrum halkının en büyük endişesi. Çevre kirliliği, afetler ve iklim değişikliğiyle birlikte suya erişim, öne çıkan başlıklar arasında.