Listede ABD ve Çin şehirlerinin ezici üstünlüğü sürerken, Türkiye’den İstanbul da zengin nüfusuyla dünya devleri arasındaki yerini korudu.

Hurun verilerine göre, teknoloji ve finansın kalbi sayılan şehirler zenginliklerini artırırken, Avrupa merkezli metropollerin üst sıralardaki kaybı dikkat çekti.

İşte dünyanın milyarder üsleri...

New York (ABD) – 129 milyarder

Londra (İngiltere) – 97 milyarder

Şanghay (Çin) – 92 milyarder

Pekin (Çin) – 91 milyarder

Mumbai (Hindistan) – 90 milyarder

Şıncın / Shenzhen (Çin) – 85 milyarder

Hong Kong – 74 milyarder

Moskova (Rusya) – 69 milyarder

Yeni Delhi (Hindistan) – 63 milyarder

San Francisco (ABD) – 55 milyarder

Singapur – 48 milyarder

Taipei (Tayvan) – 48 milyarder

Paris (Fransa) – 46 milyarder

Bangkok (Tayland) – 43 milyarder

Sao Paulo (Brezilya) – 35 milyarder

Cakarta / Jakarta (Endonezya) – 33 milyarder

İstanbul (Türkiye) – 28 milyarder