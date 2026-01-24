Listede ABD ve Çin şehirlerinin ezici üstünlüğü sürerken, Türkiye’den İstanbul da zengin nüfusuyla dünya devleri arasındaki yerini korudu.
Hurun verilerine göre, teknoloji ve finansın kalbi sayılan şehirler zenginliklerini artırırken, Avrupa merkezli metropollerin üst sıralardaki kaybı dikkat çekti.
İşte dünyanın milyarder üsleri...
New York (ABD) – 129 milyarder
Londra (İngiltere) – 97 milyarder
Şanghay (Çin) – 92 milyarder
Pekin (Çin) – 91 milyarder
Mumbai (Hindistan) – 90 milyarder
Şıncın / Shenzhen (Çin) – 85 milyarder
Hong Kong – 74 milyarder
Moskova (Rusya) – 69 milyarder
Yeni Delhi (Hindistan) – 63 milyarder
San Francisco (ABD) – 55 milyarder
Singapur – 48 milyarder
Taipei (Tayvan) – 48 milyarder
Paris (Fransa) – 46 milyarder
Bangkok (Tayland) – 43 milyarder
Sao Paulo (Brezilya) – 35 milyarder
Cakarta / Jakarta (Endonezya) – 33 milyarder
İstanbul (Türkiye) – 28 milyarder