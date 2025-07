Cennet gibi doğası ve ultra lüks yaşamıyla bilinen Bahamar'daki Harbour Adası açıklarında demirli 9.5 milyon sterlinlik (yaklaşık 520 milyon TL) süper yatta yaşanan trajedi, gündeme bomba gibi düştü. Johannesburg, Güney Afrika doğumlu olan 20 yaşındaki Paige Bell, "Far From It" adımdaki lüks yatta konuk ilişkileri sorumlusu olarak görev yapıyordu. Genç kadın, 3 Temmuz'da makine dairesinde ölü bulundu.

KATİL AYNI YATIN ÇALIŞANI ÇIKTI

Bahama polisi, Paige'in aynı teknede çalışan 39 yaşındaki Meksikalı bir mekanik teknisyeninin saldırısına uğradığını, genç kadının direndiğini ancak başarılı olamadığını belirtti. Zanlının cinayetin ardından intihar etmeye çalıştığı, bileklerini kesmiş halde kanlar içinde Paige'in cesedinin hemen yanında bulunduğu açıklandı.

3 Temmuz öğleden sonra 13.00 sıralarında olay yerine gelen polis, teknede genç kadının cansız bedeniyle birlikte ağır yaralı haldeki zanlıyı da buldu. Zanlı, "cinayet" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede yargılanmaya başladı.

DOĞUM GÜNÜ HAZIRLIKLARI YAPILIYORDU

The Mirror'da yer alan habere göre Paige Bell'in erkek arkadaşının, genç kadın için yatın güvertesinde büyük bir doğum günü kutlaması planladığı öğrenildi. Genç kadının 21'inci yaş günü kutlaması için marina ve yat çevresinde hazırlıklar yapılırken, mürettebat Paige'e bir türlü ulaşamayınca aramaya başladı. Yatın alt kısmındaki makine dairesinde yaşanan korkunç manzara ise geminin başka bir çalışanı tarafından fark edildi.

AİLESİ YIKILDI: EVE GETİRMEYE GİDİYORUZ

Ailenin yaptığı açıklamada, "Kelimelerle tarif edilemeyecek bir yıkım yaşıyoruz. Anne ve baba şu anda Bahamalar'a uçuyor. Hem kızlarını eve getirmek hem de bu korkunç olayın sorumlusunun cezalandırılması için mücadele edecekler" denildi:

"Kızımız Paige'i tanıyan, seven herkes derin bir acı yaşıyor. Şu anda maddi ve hukuki açıdan çok zor bir süreçle karşı karşıyayız. Desteğinizi istiyoruz. Lütfen ailemizi dualarınızda unutmayın."

"MİLYARDERLERİN ARKA BAHÇESİ"

Paige'in öldürüldüğü Harbour Adası; Bill Gates, Mick Jagger, Prens Harry, Tom Cruise, Kardashian Ailesi, Harrison Ford ve Tom Hanks gibi isimlerin sıkça tatil yaptığı, "Milyarderlerin Arka Bahçesi" olarak bilinen ve sadece 3 km uzunluğunda bir ada. Ada, Bahamalar'ın başkenti Nassau'nun doğusunda yer alıyor ve süper yat turizminin en gözde noktaları arasında gösteriliyor.

Öte yandan cinayetin ardından Bahama polisi, yatın tamamında ve limanda güvenlik önlemlerini artırdı. Olay, bölgedeki diğer lüks yat müşterileri ve kruvaziyerler arasında da paniğe neden oldu.