Teknoloji dünyasının en çok etkileşim alan görsellerinden biri olan ve Windows XP işletim sistemiyle özdeşleşen "Bliss" isimli duvar kağıdının sanılanın aksine tamamen gerçek bir fotoğraf olduğu tescillendi. Bugüne kadar bir milyardan fazla insanın ekranını süslediği tahmin edilen ikonik manzara, dijital bir illüstrasyon değil.

TESADÜFEN YAKALAN BİR AN OLDU

Fotoğrafın öyküsü, 1996 yılının ocak ayında eski National Geographic fotoğrafçısı Charles O'Rear'ın Kaliforniya’daki Sonoma County bölgesinden geçişiyle başladı. Kız arkadaşıyla buluşmak üzere seyahat eden O'Rear, fırtına sonrası açan güneşin yeşil tepeler üzerinde yarattığı ışığı fark ederek aracını durdurdu. Yanında bulunan Mamiya RZ67 orta format kamera ve yüksek renk doygunluğuna sahip Fuji Film ile bu anı ölümsüzleştirdi.

FOTOĞRAFA DİJİTAL MÜDAHALE YAPILMADI

Yıllarca görüntünün Photoshop veya benzeri yazılımlarla düzenlendiği iddia edilse de, fotoğrafçı Charles O'Rear bu kareye hiçbir dijital müdahale yapılmadığını teyit etti. Microsoft’un fotoğrafı satın almasının ardından işletim sisteminin varsayılan görseli haline gelen kare, lenslerin kalitesi ve o anki ışık kırılmaları sayesinde gerçeküstü bir canlılığa sahip oldu. Microsoft, fotoğrafın orijinaline o kadar değer verdi ki, fiziksel kopyasını teslim alması için O'Rear'a özel bir kurye gönderdi.