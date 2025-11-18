Ekim ayında Antalya ve Hatay'da yürütülen akaryakıt kaçakçılığı operasyonları kapsamında TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin üst düzey 3 yöneticisi tutuklanmış ve şirketin bağlı olduğu Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Yurt dışında olduğu için gözaltına alınamayan Zülfikari, aradan geçen sürede Türkiye'ye dönmezken, sahip olduğu şirketler peş peşe kayıplara yaşamaya devam ediyor.

KİMYA DEVİ KONKORDATO İLAN ETTİ



Yürütülen akaryakıt kaçakçılığı soruşturmasının ardından zor günler geçiren Zülfikarlar Holding, sahip olduğu Akça Kimya'da yüzde 56 faizli 1 milyar TL’lik tahvillerin ödemesini gerçekleştirememişti.



Ekonomik olarak darboğaz yaşayan holdingin grup şirketleri peş peşe konkordato başvurusunda bulunurken, Türkiye Petrolleri'nin ardından Akça Kimya'nın da konkordato ilan ettiği duyuruldu.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 13 Kasım tarihli ara kararıyla Akça Kimya hakkında geçici mühlet ve ihtiyati tedbir kararı verildiği, bu kararın ise 17 Kasım 2025’te ilan edildiği duyuruldu.









