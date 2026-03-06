Dünyanın en büyük emeklilik fonlarından biri olan GPIF’in eski başkanı Masataka Miyazono, finans dünyasındaki üst düzey görevini bıraktıktan sonra dikkat çekici bir karar aldı. Miyazono, kariyerinin yeni döneminde tarım sektörüne yönelerek domates yetiştiren bir şirketin çalışmalarına katkı sunmaya başladı.

Masataka Miyazono, dünyanın en büyük emeklilik fonlarından birinin başkanlığından ayrıldığında önünde çok sayıda finans sektörü fırsatı bulunuyordu. Geçmişte benzer pozisyonlardan ayrılan isimler genellikle büyük finans kuruluşlarında görev almayı tercih ediyordu.

Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu’nun eski yöneticisi ise, nüfusun hızla yaşlandığı ve çiftçi sayısının azaldığı bir alanda, yani tarımda yatırım ve danışmanlık faaliyetlerine odaklanma kararı aldı.

DOMATES VE ÇİLEK ÜRETİYORLAR

Bloomberg’in aktardığına göre 72 yaşındaki Miyazono, geçen yıl gayrimenkul dışındaki gelir kaynaklarını artırmayı hedefleyen Hulic Co.’ya danışman olarak katıldı. Şirket, 2029 yılına kadar dört yıl içinde 700 milyar yen (yaklaşık 4,4 milyar dolar) yatırım yapmayı planlıyor.

Hulic, Japonya’da domates ve çilek üretimi gerçekleştirirken Vietnam’da krizantem yetiştiriciliği yapıyor. Şirket ayrıca üreticilere finansman sağlamayı ve yaşlanan çiftçilerin yerlerine geçebilecek yeni kuşakları bulmalarına destek olmayı hedefliyor.

Miyazono, tarımın ülkenin geleceği açısından kritik olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Japonya'nın sürdürülebilirliğini artırmak için tarımın verimliliğini artırmak çok önemli. Çiftçilerin bunu tek başlarına başarmaları zor ve şirketlerin de devreye girmesi gerekiyor."

DEV FONDAN 3 KİŞİLİK EKİBE

Yaklaşık 2 trilyon dolarlık varlığı yöneten GPIF’in başkanlığını yapan Miyazono, şimdi ise oldukça küçük bir ekipte görev alıyor. Deneyimli yönetici, sadece üç çalışanı bulunan bir ekiple tarım yatırımları üzerine çalışmayı sürdürüyor.