Dev ihalede 1 milyar 958 milyon 454 bin TL ile en düşük teklifi Demirci’nin şirketi verdi. 2015 seçimlerinde AKP Elazığ Milletvekili aday adayı olan firmanın sahibi Veysel Demirci, son yıllarda en fazla kamu ihalesi alan isimler arasında bulunuyor.

EYLÜLDE VERİLDİ

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Mardin Midyat Ayrımı Savur İl Yolu ihalesi 24 Eylül 2025'te yapıldı. İhaleye 15 firma teklif verildi. İhalede en düşük teklifi 1 milyar 958 milyon 454 bin TL fiyatla Ziver İnşaat-YDS Grup ortaklığı verdi. İhalede tüm teklifler değerlendirildikten sonra karar verilecek.

İhalenin Ziver Holding YDS inşaatı ortaklığına gitmesi bekleniyor. Yeni yapılacak ve 650 günde tamamlanması planlanan yolda, toprak işleri, sanat yapıları, köprüler, tü-

neller de bulunuyor.

7 YILDA İHYA OLDU

Ziver İnşaat 2018 yılından bu yana 27.6 milyar liralık ihale kazandı. Şirket, Adıyaman Çelikhan yolu ihalesini 7.5 milyar liraya, Yalova Güney Çevreyolu ihalesini 1.4 milyar liraya, Elazığ’da 872 konut ihalesini 2 milyar 222 milyon TL bedelle almıştı. Mersin Pamukluk Barajı içme suyu hattı ihalesi de 3 milyar 199 milyon 999 bin TL bedelle Ziver’e gitmişti.