Atatürk Havalimanı veya eski adıyla Yeşilköy Havaalanı, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda bulunan, 1900’lerin başında Türkiye’de ilk hava ulaşımının başladığı yerdi.



- 1953 yılında uluslararası hava trafiğine açıldı



- 29 Temmuz 1985 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün soyadı dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından havalimanına verildi.



- 2015’te; dünyanın 11. en yoğun yolcu trafiğine sahipti.



- Günlük ortalama 1100 uçağın kullandığı havalimanı, Avrupa’nın en önemli transit yolcu havalimanları arasındaydı.



- 2015 yılında 61 milyon 332 bin 124 yolcu, 464 bin 774 uçak ve 790 bin 744 ton kargo trafiğine ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı, ülkenin en işlek havalimanıydı.



- 2016’da 1453 iniş ve kalkış ile tüm zamanların rekorunu kırdı. (Her 59,46 saniyede bir uçak iniş ya da kalkışı)



- 7 Nisan 2019’dan itibaren sivil uçuşlara, 5 Şubat 2022’den itibaren de kargo uçuşlarına kapatıldı ve bu uçuşlar İstanbul Havalimanı’na aktarıldı.



- Kasım 2019 tarihinde yıkım çalışmaları başladı.



KARAR 2022'DE ALINDI



- 15 Mayıs 2022’de Çevre Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı’nın yıkılacağını ve 132 bin ağaçla Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi yapılacağını açıkladı.



- Atatürk Havalimanı, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) yaptığı sınıflandırmaya göre CAT III niteliklerine sahip olup, meteorolojik koşulların kötü olduğu zamanlarda bile uçak iniş-kalkışına imkân verebilecek düzeydeydi.



- Toplam 11 milyon 650 bin m2 alana sahip olan Atatürk Havalimanı, 63 bin 165 m2 iç hatlar ve 282 bin 770 m2 dış hatlar terminali ile toplam bina alanı açısından Türkiye’nin en büyük havalimanıydı. 7 bin 260 metrekarelik VIP terminaline sahipti.



- 7 Nisan 2019 tarihinden beri ticari uçuşlar İstanbul Havalimanı’ndan yapılmaktadır.



BU HALE GETİRİP AÇILIŞ YAPTILAR



Türkiye'de ilk hava ulaşımının başlatıldığı İstanbul Atatürk Havalimanı, Türkiye’nin en yoğun ve dünyanın 11. en yoğun yolcu trafiğinin olduğu havalimanıydı. İstanbul’un özellikle Avrupa yakasında vatandaşların kolayca ulaşabildiği Atatürk Havalimanı, 7 Nisan 2019’da sivil uçuşlara, 5 Şubat 2022’de ise kargo uçuşlarına son kapatıldı.

DAVALARI REDDEDİLDİ



Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadele gerekçesiyle Atatürk Havalimanı’ndaki yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki, uluslararası standartlara sahip pistleri kırılarak hastane yapıldı. Pistlerin kırılması ve yıkımı 2 milyar 127 milyon liraya ihale edildi. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bu dönemde pistin kullanılamaz hale getirilmesiyle ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak sorumlular hakkında takipsizlik kararı verildi. Yılda 65 milyon yolcu trafiğine sahip olan havalimanının kapatılmasına engel olmak için açılan davalar reddedildildi.



STRATEJİK KONUMDAYDI



Özellikle afet anında ve olağanüstü koşullarda şehrin merkezindeki konumuyla önemli bir yere sahipti. İktidar, yetersiz olduğu gerekçesiyle yerine İstanbul Havalimanı’nı inşa etti. THY eski Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, “Bir pist ve bir terminal yapılsaydı 2030’a kadar havalimanına ihtiyaç olmazdı. Yeni havalimanı yeri yeterince tartışılmadı, bir çok sorunu var” demişti.

AKP SON ÇİVİYİ ÇAKTI



Dünyanın en iyi üçüncü havalimanı seçilen İstanbul Atatürk Havalimanı’nın tabutuna dün açılan millet bahçesiyle son çivi de çakılmış oldu.



Bir vatandaşın sosyal medyadan, “Çok önemli, stratejik bir öneme sahip olan Atatürk Havalimanı yıkılıp yerine otlak yapıldı. Bunu sadece AKP yapabilirdi, yaptı! Milyarlarca dolar zarar edildi, milli servet yok edildi, memleketimizin bir değeri daha yıkıldı!” sözleriyle durumu özetledi.



ERDOĞAN: DEV BİR ESER KAZANDIRDIK



Erdoğan, İstanbul’da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni açtı. Törende konuşan Erdoğan şunları söyledi:



“Tüm sabotaj girişimlerine rağmen İstanbul’umuzu Türkiye Yüzyılı’na hazırlıyoruz. Yeni millet bahçemizde, şehrimize nefes aldıracak, İstanbul’un çehresini güzelleştirecek dev bir eseri daha milletimize kazandırmış olacağız... Merhum Nurettin Topçu üstadımız bu gerçeği şöyle dile getirmiştir: ‘Bir perde bir manadır, şehir bir insandır. Onda bir insan çehresi görünür; bir ruh saklanır, bir kalp çarpar’”

Erdoğan, sosyal medyadan, “Kubbelerinde kutlu fethin yankıları duyulan; kıtaları, denizleri, gönülleri birleştiren İstanbul… Teşekkürler İstanbul!” paylaşımında bulundu.



'MİLLİ SERVET YOK EDİLDİ'



Yıllarca başta İstanbullular ve tüm Türkiye’ye hizmet veren Atatürk Havalimanı’nın Millet Bahçesi yapılmasına sosyal medyadan tepkiler yükseldi.

- Kaan Sekban



Dünyanın hiçbir yerinde 20 yıl önce metrosu açılmış devasa bir havalimanı yıkılmaz. Atatürk Havalimanı metrosu 2002 yılında tamamlanmıştı. 2014’te Yenikapı entegrasyonu yapıldı. 2019’da kapandı, sonra da heba edildi. Şimdi de üstüne çayır çimen örtüldü. Rezalet.



- Mustafa Sarı



Çok önemli, stratejik bir öneme sahip olan Atatürk Havalimanı yıkılıp yerine otlak yapıldı. Bunu sadece Akp yapabilirdi, yaptı! Milyarlarca dolar zarar edildi, milli servet yok edildi, memleketimizin bir değeri daha yıkıldı! Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil!



- Veli Demir



Hiç bir problemi olmayan milyar dolarlık dünyanın sayılı havalimanlarından birini, sadece ismi Atatürk olduğu için, mesire alanı yapmışlar.



- Asena Özkan



Millet Bahçesi yapanlar: “Milletin olanı millete hediye ettik.” Dünyadaki en güvenli ve güzel havaalanlarından birisini yok ettik diyecek halleri yoktu elbette.



- Neşe Tezel



Atatürk Havalimanı… bir anı, bir miras, bir özlem artık.



- Süleyman Kavak



Atatürk ismini taşıyan bir havalimanı sırf İstanbul Havalimanı sözleşmesi için ortadan kaldırıldı. Kimi kandırıyorsunuz.

















