TOKİ’nin Kanal İstanbul alanındaki Sazlıdere Baraj gölü havzasına yaptığı 24 bin konut inşaatı ile birlikte, barajdan şehre verilen günlük 50-180 bin metreküp su kesilecek. İstanbullu su sıkıntısı çekerken, İBB’ye de yeni bir kazık gelecek. İBB’nin barajı kullanma karşılığında her yıl Hazine Maliye Bakanlığı’na 1 milyon 536 bin dolar ödeme yaptığı ortaya çıktı.

SÖZCÜ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sazlıdere barajından İstanbul’a verilen suyun yüzde 100’den yüzde sıfıra indirilmesini öngören kararına da ulaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz “Eski oran yüzde 100’dü, bu karar ile yüzde 0’a indiriliyor. TOKİ neredeyse barajın içine konut yapıyor. Üstelik burası riskli deprem bölgesi” dedi.

23 MİLYON DOLAR

İBB Sazlıdere Barajı için hazineye her yıl 1 milyon 536 bin 524 dolar ödüyor. Anlaşma 2009’da yapıldı. İSKİ şu ana kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına 23 milyon dolar ödedi.

Ödeme 2039’a kadar sürecek. Yavuzyılmaz “Binalar neredeyse göl bataklığına yapılacak bu konutların hiçbir güvenliği olmaz. İstanbul’da da su sıkıntısı başlar” diye konuştu.