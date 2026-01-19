Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Bahar Biçer geçirdiği rahatsızlıkları anlattı. Böbrek yetmezliği başladığını ve her hafta diyaliz aldığını belirtti.

Biçer, "Sahnelerdeydim. Sağlığımdan kaynaklı sahneleri ve eğitmenliği bıraktım. Sosyal medyada kendimi ön plana attım. İnsanlar hayatın bittiğini düşünmesinler istedim. Şükretmeyi öğrendim. Belki de bu bana bir şey öğretiyordu" dedi.

Ayrıca yarışmacı, "Diyaliz günleri çok yoruluyorum. Gidip dönerken çok yoruluyorum araba almak istiyorum. Sosyal medyada da görünürsem insanlara da umut olurum diye düşündüm. Biyolojik annemi buldum ve onunla iletişime geçtim. Ancak zamanında da hiç anne olmayı seçmemiş birinden de böbrek istediğimizde kendisi olumsuz sonuçlandı. Beni büyüten annem ise testleri yaptırdı ancak sonuç istediğimiz gibi olmadı" dedi. Bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

4 yaşında bir kızı olduğunu dile getiren yarışmacı, seyirciler ve ünlü sunucu dahil herkesi hüzne boğdu.