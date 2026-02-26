Japonya’da 600 milyon yen, yaklaşık 3,75 milyon Euro tutarındaki büyük ikramiyeyi kazanan 66 yaşındaki bir kişi, yıllarca eşinden gizlediği servetinin tamamını ailesine miras bıraktı.

Japon basınında yeniden gündem olan habere göre, ismi açıklanmayan talihli, kazandığı paranın gerçek miktarını eşine bildirmedi. Eşinin harcama alışkanlıklarını gerekçe gösteren kişi, yalnızca 30 bin euro kazandığını söyleyerek bu tutarı ev tadilatı için kullanacağını ifade etti.

LÜKS HAYAT YAŞADI AMA VİCDANI RAHAT DEĞİLDİ

Kalan meblağ ile gizli bir yaşam kuran talihlinin, spor otomobiller satın aldığı, ülke genelindeki lüks otellerde konakladığı ve yüksek harcama düzeyine sahip bir hayat sürdürdüğü belirtildi. Ancak bu durumun zamanla psikolojik baskıya yol açtığı ve talihlinin vicdan azabı yaşadığı aktarıldı.

TÜM VARLIĞINI EŞİNE ÇOCUKLARINA BIRAKTI

Yaşadığı ruhsal sıkıntılar nedeniyle profesyonel destek alan talihli, daha sonra bir finans danışmanıyla çalışarak mal varlığını yeniden yapılandırdı. Yaklaşık 3 milyon euro değerindeki fonun sigorta ve yatırım araçlarına aktarıldığı, tüm varlıkların lehtarları olarak ise eşinin ve çocuklarının gösterildiği bildirildi.