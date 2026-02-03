Fransa'da 12 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen EuroMillions çekilişinde, "My Million" ek çekilişi üzerinden 1 milyon Euro yaklaşık 51.342.880,00 TL kazanan talihli henüz ödülünü talep etmedi. Fransız Milli Piyango Kurumu (FDJ), yasal sürenin dolmasına sayılı günler kala bir açıklama yaparak kazanan kişiye çağrıda bulundu.

9 ŞUBATA KADAR KİMSE BAŞVURMAZSA İKRAMİYE İPTAL EDİLECEK

FDJ tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ikramiyenin tahsil edilebilmesi için belirlenen 60 günlük yasal süre 9 Şubat Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek. Bu süre zarfında herhangi bir başvuru yapılmadığı takdirde, 1 milyon Euro tutarındaki ikramiye iptal edilecek ve yasa gereği kamu fonuna devredilecek.

İkramiyeyi kazanan bilete dair paylaşılan veriler şu şekilde:

- Kazanan Kod: QP 012 5788

- Oynandığı Bölge: Vaucluse (İl geneli)

- Çekiliş Tarihi: 12 Aralık 2025

UZMANLARDAN KONTROL ÇAĞRISI GELDİ

Kuponun Vaucluse ilindeki bir satış noktasından yatırıldığını belirten FDJ yetkilileri, ilgili tarihte bu bölgeden oyun oynayan tüm katılımcıların biletlerini ivedilikle kontrol etmesi gerektiğini bildirdi. Şu ana kadar ne ödül merkezine bir başvuru yapıldığı ne de müşteri hizmetleri kanalıyla bir sorgulama gerçekleştirildiği kaydedildi.