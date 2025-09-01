Yarışmanın heyecan dolu bölümünde yarışmacıya, “Norveç’in başkenti Oslo’dan sonra en büyük ikinci şehri hangisidir?” sorusu yöneltildi.

Şıklarda ise dikkat çekici şekilde ünlü sanatçı isimleri yer aldı:

Güllü,

Kibariye,

Bergen

ve Dilberay.

Doğru Cevap “Bergen” Oldu

Yarışmacı, seçenekler arasından “Bergen” yanıtını vererek 200 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Bu cevapla birlikte bir sonraki tura geçme hakkı kazanan yarışmacı, büyük sevinç yaşadı.

Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Sorunun yayınlanmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Bazı yorumlar şu şekildeydi:

“200 bin liralık soruya bak, şıklara inanamadım.”

“Yok Kibariye, Dilberay… Bu nasıl soru?”

“Bedava para mı dağıtıyorlar?”

“Açık açık torpil yapılmış. Kimin yakınıysa artık...”