Endonezya’nın tatil cenneti Bali, korkunç bir cinayet haberiyle sarsıldı. Kaçırılan Ukraynalı milyonerin oğlu Igor Komarov’un parçalanmış cesedine ulaşıldı. Olayın arkasındaki "sosyal medya konumu" ve "fidye videosu" detayları ise dehşete düşürdü.

310 MİLYON LİRALIK FİDYE TALEBİ



Ukraynalı nüfuzlu bir iş insanının oğlu olan 28 yaşındaki Igor Komarov, 15 Şubat tarihinde Bali'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Kaçırılma olayının ardından saldırganlar, Komarov’un ağır işkence gördüğü bir video yayımlayarak ailesinden 7 milyon sterlin (yaklaşık 310 milyon TL) fidye talep etti.

Görüntülerde genç adamın, "Uzuvlarımı kestiler, durumum çok kötü" diyerek yardım istediği anlar, uluslararası kamuoyunda infial yarattı.

HEDEF Mİ GÖSTERİLDİ?



Soruşturmanın odağında, Komarov’un influencer sevgilisi Yeva Mishalova’nın sosyal medya faaliyetleri yer alıyor. İddiaya göre saldırganlar, Mishalova’nın anlık konum etiketli paylaşımlarını takip ederek çiftin bulunduğu noktayı adım adım tespit etti. Güvenlik uzmanları, bu durumun planlı bir takip ve saldırı için zemin hazırlamış olabileceği üzerinde duruyor.

NEHİR AĞZINDA BULUNDU



Kayıp ihbarından yaklaşık iki hafta sonra, Bali’nin doğu kıyısındaki bir nehir ağzında parçalanmış insan uzuvları ve bir baş bulundu. Yapılan DNA incelemeleri sonucunda, cansız beden parçalarının Igor Komarov’a ait olduğu kesinleşti. Yerel polisin yaptığı açıklamaya göre; talihsiz gencin vücudunun sistematik bir şekilde parçalara ayrıldığı tespit edildi.

Endonezya polisi, cinayetle bağlantılı olduğu düşünülen bir kiralık araçta ve baskın yapılan bir villada Komarov’a ait kan izlerine ulaştı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı.