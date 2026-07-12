Karma dövüş sanatları (MMA) takipçilerinin merakla beklediği ve UFC 329 organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen müsabakada Conor McGregor ile Max Holloway karşı karşıya geldi. 5 YIL SONRA İLK MAÇ Son resmi karşılaşmasına 2021 yılında çıkan Conor McGregor’ın bu maçı yılın en çok beklenen MMA organizasyonlarından biri olarak değerlendiriliyordu. Fakat milyonlarca seyirci karşılaşmanın ilk bölümlerinde adeta hayal kırıklığına uğradı. 1 DAKİKADA SAKATLANDI, HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI İrlandalı sporcu Conor McGregor karşılaşmanın ilk saniyelerinde sağ bacağından sakatlandı. Max Holloway, karşılaşmayı teknik nakavt ile kazandı. Yıllardır Conor McGregor’ın ringlere dönmesini bekleyen milyonlarca sporsever büyük hayal kırıklığına uğradı.

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