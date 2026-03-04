Sosyal medyada hızla yayılan ve ABD’li üst düzey bir kadın komutanı gösterdiği iddia edilen fotoğrafların yapay zeka ürünü olduğu ortaya çıktı. Görsellerde, sözde komutanın Donald Trump ve Melania Trump ile yan yana olduğu kareler yer aldı.

Görsellerde söz konusu kişinin ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump ile birlikte poz verdiği kareler yer aldı. Paylaşımlar binlerce beğeni ve yorum alırken, birçok kullanıcı görüntüleri gerçek sandı.

Ancak yapılan dijital incelemelerde, fotoğrafların yapay zeka teknolojisi kullanılarak üretildiği ve gerçekte böyle bir komutanın bulunmadığı belirlendi.

Söz konusu olay, yapay zeka destekli içeriklerin dezenformasyon amacıyla kullanılabileceğini bir kez daha gözler önüne sererken, sosyal medya kullanıcılarının sahte hesap ve görsellere karşı daha temkinli olması gerektiği yönünde uyarılar yapıldı.

Instagram'da 'jessicaa.foster' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan sözde komutanın 875 bin takipçisi bulunuyor.