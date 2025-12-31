Hollywood'un "asi çocuğu" olarak anılan dünyaca ünlü oyuncu Mickey Rourke, bu kez rol aldığı filmlerden ziyade yaşadığı kira kriziyle gündeme geldi. ABD basınında yer alan haberlere göre Rourke, Los Angeles'ta yaşadığı evin kirasını uzun süredir ödemedi.

ÜÇ GÜN İÇİNDE TAHLİYESİ İSTENDİ

Mahkeme kayıtlarına yansıyan bilgilere göre, bir dönem profesyonel boksörlük de yapan 73 yaşındaki oyuncunun toplam kira borcu 60 bin doları aştı. Ev sahibinin şikayeti üzerine hukuki süreç başlatılırken, mahkemenin Rourke'a net bir uyarı gönderdiği öğrenildi.

İddialara göre ünlü oyuncuya, "Üç gün içinde tüm borcunu öde ya da evi boşalt" şeklinde bir ihtar iletildi. Ancak Rourke’un bu uyarıya herhangi bir yanıt vermediği belirtiliyor. Bunun üzerine mahkeme, tahliye sürecinin önünü açtı.

Rourke'un yaşadığı evin 1926 yılında inşa edilmiş müstakil bir yapı olduğu ve ihtarnamenin posta kutusuna bırakıldığı ifade edildi. Oyuncunun mevcut mali durumu ya da gelir kaynaklarıyla ilgili ise resmi bir açıklama yapılmadı.