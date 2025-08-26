Cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla 65 gündür Silivri’de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, ünlülerin kuyumcusu Ersan Gülmez’in 2022-2023 yıllarında toplamda 90 bin TL vergi ödediğini söyledi. Ersan Diamond lakaplı Gülmez, Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınıp bırakılmıştı.
Altaylı şunları söyledi: “Bu Ersan Diamond 2022 yılında 45 bin TL, 2023 yılında yine 45 bin TL vergi ödemiş. 2024 yılında ise biraz insafa gelip 1.4 milyon TL ödemeyi uygun görmüş. Arkasına Cumhurbaşkanı’nın fotoğrafını asan kişilik kaç lira vergi vermiş? Ya da Semra Ilık.”