Seher Erbaş’ın 7 kez de Umre’ye gittiği öğrenildi. Seher Erbaş, eşi Ali Erbaş ile Diyanet Başkanlığı döneminde 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında 6 kez hacca gitti.

ÖZEL HAC VİZESİ

Ali Erbaş 2011’de ise Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne atanmıştı. Erbaş’ın bu göreve geldiği yıl, Seher Erbaş ile hacca gittiği öğrenildi. Diyanet’in en ucuz hac programı da 250 bin liradan başlıyor. Seher Erbaş ise her yıl hacca gidiyor, bu değirmenin suyu nereden karşılanıyor” yorumu yaptılar.

Seher Erbaş’ın bu yıl da hacca gittiğini SÖZCÜ duyurmuş, Diyanet ise “Sayın Başkanımız ve eşi, Bakanlığın gönderdiği özel hac vizesiyle hacca gitmişlerdir” açıklaması yapmıştı.