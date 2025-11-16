Astrologlara göre sahip olduğumuz burçlar, birçok karakter özelliğimizin şekillenmesinde de temel faktörler arasında yer alıyor.



İnsanların sabırlı, çalışkan ya da anlayışlı olmasında belirleyici olduğu düşünülen burçlar, aynı zamanda negatif davranışlar için de öncü bir gösterge olabilir. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri'nde 1974 ve 2023 yılları arasında meydana gelen 'aldatma kaynaklı' boşanma davalarını irdeleyen Maryville Üniversitesi, bu davalardan burçların aldatmaya yönelik eğilimlerini analiz eden bir rapor ortaya çıkardı.



EN ÇOK ALDATANLAR ERKEKLER



Çalışma sonucunda hazırlanan raporda, 'ihanet' vakalarının somut delillerle desteklendiği davaların dikkate alındığı belirtilirken, 17 kişilik bir çalışma grubunun yürüttüğü makalede burçlar arasında sadakatsizlik açısından çok büyük ve anlamlı farklar olmadığına dikkat çekildi.



Buna karşın mevcut vakalar üzerinden yapılan incelemelerde, erkeklerin eşlerini daha çok aldatmaya meyilli olduğu tespit edilirken, eşlerini aldattığına yönelik kuvvetli şüpheler bulunanların yüzde 78.9'u erkeklerden, yüzde 21,1'i ise kadınlardan oluştu.



İŞTE EŞİNİ EN ÇOK ALDATAN 3 BURÇ



- Yengeç: 21 Haziran – 22 Temmuz tarihleri arasında doğan yengeç burçları, hazırlanan raporda partnerlerini en fazla aldatan burç olarak dikkat çekti.



- En sadakatsiz burçlar listesinde ikinci sırada ise 23 Temmuz – 22 Ağustos tarihleri arasında doğan aslan burçları yer alıyor.



- Aldatma vakaları arasında en sık rastlanan üçüncü grup ise 22 Aralık – 19 Ocak tarihleri arasında doğan oğlak burçları oldu.





