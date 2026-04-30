WhatsApp'ın teknik altyapısını modernize etme çabaları, eski işletim sistemlerini oyun dışı bırakıyor. Dünyaca ünlü anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp 8 Eylül 2026 itibarıyla Android 6.0 altındaki sürümlere olan desteğini tamamen sonlandıracak.

Bu hamle, 2015 öncesi teknolojiyi kullanan cihazların artık WhatsApp ekosisteminde yer bulamayacağı anlamına geliyor.

3 MİLYON CİHAZ DEVRE DIŞI KALACAK

Android dünyasının devasa büyüklüğü, küçük gibi görünen yüzdeleri devasa birer kitleye dönüştürüyor. Güncel verilere göre:

Android 5.0 Kullanım Oranı: Yaklaşık %0,69.

Etkilenen Kullanıcı Sayısı: Dünya genelindeki 4 milyar Android kullanıcısı baz alındığında, yaklaşık 3 milyon cihaz erişim engeliyle karşılaşacak.

Android 16'nın konuşulduğu günümüzde, on yıllık yazılımların bu platformdan çekilmesi şaşırtıcı olmasa da, bu cihazları hala aktif kullanan milyonlarca kişi için kritik bir dönem başlıyor.

NEDEN BÖYLE BİR KARAR ALINDI?

Uzmanlar, WhatsApp'ın bu kararının sadece yazılımsal bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir güvenlik gerekliliği olduğunu vurguluyor.

Android 5.0 ve altındaki sürümler, yıllardır Google’dan kritik güvenlik yamalarını almıyor. Bu durum, kullanıcıları siber saldırılara karşı savunmasız bırakırken, WhatsApp gibi uçtan uca şifreleme sunan uygulamaların tam kapasite çalışmasını engelliyor.

DEĞİŞİM ARTIK BİR ZORUNLULUK HALİNE GELDİ

Eski cihazlarda WhatsApp kullanımını sürdürmenin bir formülü bulunmuyor. Mesaj geçmişini koruyarak iletişime devam etmek isteyen kullanıcıların, takvimler 8 Eylül 2026’yı göstermeden önce güncel bir işletim sistemine sahip yeni bir cihaza geçiş yapmaları tek çözüm yolu olarak görünüyor.

Sadece WhatsApp için değil, cihazdaki diğer popüler uygulamaların kararlılığı ve kişisel veri güvenliği için de bu değişim artık bir lüks değil, zorunluluk haline gelmiş durumda.