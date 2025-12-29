Yeni düzenlemeye göre ağırlığı 3,5 tonun altında olan tüm binek araçların hem iç hem de dış kapı kollarında mekanik bir acil durum açma mekanizması bulunması şart koşuldu. 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek kural kapsamında, yalnızca elektrikli sinyalle çalışan ve dışarıdan görünmeyen gizli kapı kolları kullanım dışı kaldı. Taslağın temel amacı, kaza ya da batarya kaynaklı güç kaybı durumlarında yolcuların araç içinde mahsur kalmasının önüne geçilmesi olarak açıklandı.

TESLA MODELLERİ MERCEK ALTINA ALINDI

Düzenleyicilerin bu kararı almasında daha önce yaşanan trajik olayların etkili olduğu belirtildi. Bloomberg tarafından yayımlanan bir analizde, Tesla modellerinde kapıların açılamamasıyla doğrudan bağlantılı 15 ölüm vakası tespit edildi. Birçok elektrikli araçta iç kısımda mekanik açma kolları bulunsa da, kaza anındaki panik ortamında bu kolların fark edilmediği ya da çalıştırılamadığı yönünde raporlar paylaşıldı.

KURTARMA OPERASYONLARINDA CİDDİ SORUNLAR YAŞANDI

Bazı olaylarda bataryanın tamamen devre dışı kalması nedeniyle araçta mahsur kalan çocukların kurtarılması için ekiplerin camları kırmak zorunda kaldığı kaydedildi. Bu vakalar, elektrikli sistemlere bağımlı kapı mekanizmalarının acil durumlarda ciddi güvenlik riskleri oluşturduğunu ortaya koydu.

DEĞİŞİM TÜM SEKTÖRÜ KAPSADI

Yeni zorunluluk yalnızca Tesla’yı değil, BYD başta olmak üzere birçok Çinli ve yabancı üreticiyi de kapsadı. Ancak kapı kolu tasarımını tüm modellerinde bu sistem üzerine kuran Tesla açısından sürecin daha kritik olduğu ifade edildi. Şirketin Çin pazarındaki varlığını sürdürebilmesi için yaklaşık bir yıl içinde üretim bantlarında kapsamlı bir değişikliğe gitmesi gerektiği aktarıldı.

Çin’de atılan bu adımın ABD’de de yakından takip edildiği, güç kaybı sırasında kapıların kilitli kalmasıyla ilgili benzer güvenlik endişeleri nedeniyle Amerikan düzenleyicilerinin de soruşturma yürüttüğü belirtildi.