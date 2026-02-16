Trafik kazası sonrası yürütülen hasar işlemlerinin sadeleştirilmesi için çalışmalar 1 Nisan 2026 itibarıyla başlıyor. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren düzenleme, ilk etapta pilot illerde uygulanacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği ile birlikte tamir ve değer kaybı süreçleri daha şeffaf ve hızlı hale getirildi.

TÜM TÜRKİYE'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Pilot uygulama 1 Nisan 2026’da Bursa ve Ordu illerinde başlayacak. 1 Temmuz 2026’dan itibaren ise uygulamanın tüm Türkiye’de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

KAZAYA KARIŞINCA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yeni sistemde araç sahibi, kazanın ardından aracını yetkili servise, anlaşmalı servise ya da herhangi bir kaporta-boyacıya götürdüğünde kaza belgeleri sisteme yüklenecek. Belgelerin eklenmesiyle birlikte eksper ataması otomatik olarak yapılacak.

BAŞVURU SADECE ARAÇ SAHİBİ TARAFINDAN YAPILABİLECEK

Hasara ilişkin başvuru yalnızca araç sahibi tarafından gerçekleştirilebilecek. Komisyoncu veya aracı kişiler vekaletle işlem yapamayacak. Böylece uzun süredir tartışma konusu olan aracı sistemi tamamen devre dışı kalacak.

EKSPERİ VATANDAŞ DA SEÇEBİLECEK

Düzenlemeye göre eksper talebi hem sigorta şirketi hem de araç sahibi tarafından yapılabilecek. Böylece mağdur vatandaş, talebi doğrultusunda otomatik atanan eksper üzerinden süreci takip edebilecek.

Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) ile sisteme kayıtlı eksperler sırayla atanacak ve hasar tespitini gerçekleştirecek. Bu uygulamayla atamalarda şeffaflık sağlanması hedefleniyor.

HASAR TUTARINA SINIR GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeye göre hasar tutarı, trafik sigortasının maddi teminat limitinin onda birini aşıyorsa eksper atanması zorunlu olacak. 2026 yılı için maddi teminat tutarı 400 bin lira olarak belirlendi.

Buna göre 40 bin liranın üzerindeki hasarlarda eksper tayini zorunlu olacak. 40 bin liranın altındaki hasarlarda ise sigorta şirketi ile araç sahibi anlaşma yoluna gidebilecek.

DEĞER KAYBI ARTIK ANINDA HESAPLANACAK

En dikkat çeken değişiklik ise değer kaybı ödemelerinde yaşanacak. Yeni sistemle birlikte değer kaybı tazminatı, hasar ekspertizi sırasında belirlenecek ve doğrudan hasar dosyasına eklenecek.

Örneğin kazada araçta 100 bin liralık hasar oluştuysa ve eksper 30 bin lira değer kaybı hesapladıysa, bu tutar da hasar ödemesiyle birlikte araç sahibine peşin olarak ödenecek. Böylece ayrı başvuru, dava ya da uzun prosedürlere gerek kalmayacak.

KOMİSYON VE VEKALET ÜCRETİ DÖNEMİ SONA ERİYOR

Kazalar sonrası araç sahiplerine ulaşıp yüksek tutarda değer kaybı alacaklarını iddia eden ve karşılığında vekalet ile komisyon ücreti talep eden aracı yapıların da önü kesilmiş olacak.

Yeni uygulamayla birlikte mağdur vatandaştan vekalet ya da komisyon adı altında herhangi bir ücret talep edilemeyecek. Eksper raporu için de vatandaşın cebinden ek bir hizmet bedeli çıkmayacak.

EKSPER RAPORUNA İTİRAZ HAKKI VAR

Hazırlanan eksper raporuna hem sigorta şirketi hem de araç sahibi itiraz edebilecek. İtiraz süresi raporun hazırlanmasından itibaren 3 iş günü olarak belirlendi.

İtiraz halinde yeni bir eksper atanacak. Ancak bu durumda itiraz eden taraf, yeni eksperin ücretini kendisi karşılayacak.

TÜM TÜRKİYE'DE 1 TEMMUZ 2026'DA DEVREYE GİRECEK

Motorlu araç sigortalarında sıralı eksper atamalarına ilişkin pilot uygulama üç ay süreyle Bursa ve Ordu’da uygulanacak. Yetkili kurul, pilot süreci altı aya kadar uzatabilecek veya il değişikliği yapabilecek.

1 Temmuz 2026 itibarıyla ise sistemin ülke genelinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte trafik kazası sonrası hasar ve değer kaybı ödemelerinde daha hızlı, şeffaf ve aracısız bir döneme girilmesi hedefleniyor. Araç sahipleri artık hak ettikleri tutarı gecikmeden ve peşin olarak alabilecek.