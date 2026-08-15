İngiltere’nin Essex bölgesinde faaliyet gösteren ünlü bir zincir restoranın şube müdürü, iş dünyasında emsal teşkil edecek bir hukuk mücadelesine imza attı.

Şube müdürü, işverenin maaşını elden nakit ödeme teklifini kabul etmeyerek, gelir vergisi ve sigorta primlerinin yasal süreçlere uygun şekilde devlete aktarılmasını istedi. Ancak çalışanın bu yasal ve anayasal hakkını talep etmesi, işyeriyle arasındaki krizin fitilini ateşledi.

BORDROLARDAKİ SAHTECİLİK ORTAYA ÇIKTI

İşveren tarafından vergi ve sigorta kesintilerinin yapıldığını gösteren maaş bordroları teslim edildi. Durumdan şüphelenen şube müdürü, İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC) ile iletişime geçtiğinde acı gerçekle yüzleşti. Bordrolarda kesilmiş gibi gösterilen meblağların aslında vergi dairesine hiç yatırılmadığı belirlendi.

İZİN DÖNÜŞÜ İŞTEN ÇIKARILDIĞINI ÖĞRENDİ

Yaşanan gerilimin ardından izne ayrılan çalışan, işe geri döndüğünde büyük bir şok yaşadı. Yönetim, kendisine mevcut restoranda artık bir pozisyon olmadığını, farklı bir şubeye geçebileceğini bildirdi. Ancak bu transfer için tek bir şart koşuldu: Maaşı yine elden ve kayıtsız almayı kabul etmek.

Yapılan bu teklifi de reddetmesi üzerine kriz büyüdü ve restorandan ayrılmak istemeyen müdür için mekana polis çağrıldı. İncelemelerde ayrıca çalışanın yıllık izin haklarının kullandırılmadığı ve ödenmemiş maaş alacaklarının bulunduğu saptandı.

MAHKEMEDEN "OTOMATİK HAKSIZ FESİH" KARARI

Krizin yargıya taşınmasıyla İş Mahkemesi Yargıcı dosyayı karara bağladı. Mahkeme, çalışanlara sunulan bordroların gerçeği yansıtmadığını ve işten çıkarmanın temel sebebinin çalışanın yasal haklarını talep etmesi olduğunu hükmetti.

Yargıç;

Gerçek bordro talep etmenin,

Vergi ve sigorta kesintilerinin devlete ödenmesini istemenin,

Yasal izin haklarını talep etmenin,

işten çıkarma gerekçesi yapılamayacağını vurgulayarak fesih işlemini "otomatik olarak haksız" buldu. Mahkeme, işvereni haksız işten çıkarma, kural dışı kesintiler ve ödenmeyen izin ücretleri nedeniyle tazminat ödemeye mahkûm etti.