Çoğu çalışan, kıdem tazminatının yalnızca işveren tarafından işten çıkarıldığında verildiğini zannediyor. Ancak SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu yaygın yanılgıyı düzelterek, belirli şartları yerine getirenlerin yaş sınırı olmaksızın kendi isteğiyle işten ayrıldıklarında da tazminat hakkı elde edebileceğini vurguladı.

Erdursun’a göre, gerekli sigortalılık süresi ve prim gün sayısını tamamlayan çalışanlar, SGK’dan “Kıdem Tazminatına Esas Yazı” alarak noter aracılığıyla işverene bildirim yapabilir ve toplu ödeme talebinde bulunabilir.

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI YILLARA GÖRE DEĞİŞİYOR

-8 Eylül 1999 Öncesi Sigortalı Olanlar

-En az 3600 prim günü tamamlayanlar, SGK’dan yazı alıp işten ayrılarak kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.

-9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 Arası Sigortalı Olanlar

-4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar bu haktan yararlanabiliyor.

-Alternatif olarak 7000 prim gününü dolduranlar, 25 yılı beklemeden de tazminat alabiliyor.

-1 Mayıs 2008 Sonrası Sigortalı Olanlar

Kademeli olarak artan prim gün şartını yerine getirmek gerekiyor:

2008: 4600 gün

2009: 4700 gün

2010: 4800 gün

2011: 4900 gün

2012: 5000 gün

2013: 5100 gün

2014: 5200 gün

2015: 5300 gün

2016 ve sonrası: 5400 gün

Bu koşulları sağlayan çalışanlar, noter kanalıyla işverene bildirim yaparak kıdem tazminatı talep edebiliyor.

HAKLARINI BİLMEYEN KAYBEDİYOR

Erdursun’un uyarısına göre, işten ayrılmayı düşünen çalışanlar öncelikle prim günleri ve sigortalılık sürelerini kontrol etmeli. Gerekli şartları tamamlayanlar, işten kendi istekleriyle ayrılsalar bile kıdem tazminatı alma hakkını kullanabiliyor. Böylece, yılların emeği boşa gitmeden toplu ödeme alınabiliyor.