2026 yılı, resmi tatillerin ve bayramların hafta sonlarıyla kesişmesi sayesinde adeta bir tatil cenneti olacak.

Yıllık izinlerini stratejik bir şekilde kullananlar, kısa izinlerle uzun tatil dönemleri yakalayabilecek.

Çalışanlar, toplamda 14 günlük izinle 43 gün tatil yapma imkânına sahip olacak.

Bu avantajlı takvim, özellikle seyahat planı yapanlar ve dinlenmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

İşte 2026’nın resmi tatil günleri:

Yılbaşı Tatili (1-4 Ocak 2026)

Yeni yıl, 1 Ocak Perşembe gününe denk geliyor. Çalışanlar, sadece 2 Ocak Cuma günü izin alarak 4 günlük bir tatil yapabilecek. Hafta sonuyla birleşen bu tatil, yeni yıla keyifli bir başlangıç için ideal.

Ramazan Bayramı Tatili (14-22 Mart 2026)

Ramazan Bayramı, 2026’da hafta sonlarıyla birleşerek çalışanlara büyük bir tatil fırsatı sunuyor. Bayram, 16 Mart Salı günü başlıyor ve 18 Mart Perşembe günü sona eriyor. 15 Mart Pazartesi, 19 Mart Cuma ve iki hafta sonu günüyle birlikte toplam 4 gün izin alarak 9 günlük bir tatil elde edilebilir. Bu uzun tatil, aile ziyaretleri veya kısa bir tatil kaçamağı için mükemmel bir fırsat.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23-26 Nisan 2026)

23 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. 24 Nisan Cuma günü için 1 gün izin alan çalışanlar için hafta sonuyla 4 gün tatil mümkün olacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1-4 Mayıs 2026)

Cuma gününe denk gelen 1 Mayıs’ta 1 gün izin kullanarak 4 gün tatil yapılabilecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (16-19 Mayıs 2026)

Salı gününe gelen 19 Mayıs’ta, Pazartesi günü izin alarak 4 günlük tatil elde edilebilecek.

Kurban Bayramı Tatili (23-30 Mayıs 2026)

Cumartesi başlayan Kurban Bayramı’nda sadece 2 gün izinle toplam 8 gün tatil yapmak mümkün.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

(10-15 Temmuz 2026) Cuma günü başlayan tatil, 3 gün izinle 6 güne kadar uzatılabilecek.

Cumhuriyet Bayramı Tatili

(29 Ekim-1 Kasım 2026) Perşembe gününe denk gelen 29 Ekim’de, 1 gün izinle 4 gün tatil yapılabilecek.

Çalışanlar, tüm resmi tatiller ve izin günlerini birleştirerek yalnızca 14 gün izinle toplam 43 gün tatil yapma imkânı bulacak. 2026 yılı, tatil planları için şimdiden heyecan verici fırsatlar vadediyor.