Android işletim sistemini kullanan milyonlarca telefonu ilgilendiren kritik bir güvenlik açığı tespit edildi. Siber güvenlik uzmanları, aktif olarak kullanıldığı belirtilen bu açığın özellikle eski Android sürümlerine sahip cihazları ciddi risk altına soktuğu uyarısında bulundu.

Açığın, Android’in temel sistem bileşenlerinden birinde yer aldığı ve kötü niyetli kişiler tarafından uzaktan erişim için kullanılabildiği ifade ediliyor. Bu durum; kişisel verilerin ele geçirilmesi, cihazın izlenmesi ve hatta tamamen kontrol altına alınması gibi ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

GÜNCELLEME ALMAYAN CİHAZLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Google, söz konusu güvenlik açığını doğrulayarak bir güvenlik yaması yayınladı ama otomatik güncellemeleri kapalı olan ya da artık üretici desteği almayan cihazlar bu korumadan yararlanamıyor. Özellikle 2020 ve öncesinde piyasaya sürülen bazı modellerin, kritik güvenlik güncellemelerini almadığına dikkat çekildi.

Uzmanlar, güncelleme almayan cihazların siber saldırganlar için daha kolay hedef haline geldiğini belirtti.. Zararlı yazılımların; mesajlar, e-postalar, sahte bağlantılar ve reklamlardan bulaşabileceği, bu yazılımların kamera, mikrofon ve konum gibi hassas verilere erişebildiği ifade edildi.

SİBER SALDIRILAR ARTMAYA DEVAM EDEBİLİR

Android ekosistemindeki cihaz ve üretici çeşitliliği nedeniyle, güvenlik yamalarının tüm kullanıcılara aynı anda ulaşması mümkün olmuyor. Bu durum, açığın uzun süre bazı cihazlarda açık kalabileceği anlamına geliyor. Uzmanlara göre siber saldırıların önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.

Kullanıcılara;

- Cihaz güncellemelerini düzenli kontrol etmeleri

- Bilinmeyen kaynaklardan uygulama indirmemeleri

- Gelen bağlantı ve mesajlara karşı temkinli olmaları

Üretici destek süresi dolan cihazlar için alternatifleri değerlendirmeleri önerildi.