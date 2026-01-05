Vatandaşın gündemi SÖZCÜ TV'nin gündemi oluyor. Dar gelirli emekçinin sesi Vatandaş Ekrem Açıkel'de duyuluyor.

Vatandaş Ekrem Açıkel'in ilk konuğu SÖZCÜ Gazetesi yazarı ve SÖZCÜ TV Programcısı Ozan Bingöl oldu.

Ozan Bingöl ve Ekrem Açıkel, Türkiye'de vergiden faize giden 534 milyar doları anlattı

- Para faizciye var. 2006'dan 2025'in ilk 11 ayına kadar ortalama dolar kuru ile verginin faize giden tutarı 534 milyar dolar. Bu vergimizden faizciye giden para.

- Merkezi yönetim bütçesinden faize giden paraya şuradan bakalım. Cumhurbaşkanlığı sisteminden önce her 100 liralık verginin 10,63 kuruşu giderken şimdi sonra 20 lirası faize gidiyor. Neredeyse yüzde 100 bir artış var. Yanlış faiz politikasından dolayı.

- Bugün köşemde de yazdım. Sayın Şimşek geçtiğimiz günlerde 2023 Mayısı ile 2025 sonunu kıyasladı. 2023'ten önce kim iktidardı? O zamanlar gözler ışıl ışıldı. Mensubu olduğunuz parti iktidar değil miydi?

- Sadece bu yıl 2.7 milyar lira faizlere gidecek. Tarıma değil, emekliye değil tefecilere gidiyor. Burada bir faiz sarmalı var. Buradan çıkabilmenin temel parametrelerinden bazıları yapısal reformların hayata geçmesi. O da temelde hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü. Adaletten bağımsız ekonomiyi düşünemeyiz."