Milyonlarca emekli ve memurun gözü, Ocak 2026’da yapılacak maaş düzenlemelerine çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı enflasyon tahminleri, şimdiden maaş artışlarının ipuçlarını verdi. Buna göre ikinci yarı enflasyonu %7,14 ile %10,56 aralığında gerçekleşirse, bu oran doğrudan maaşlara yansıyacak.

ENFLASYON ZAMLARIN BELİRLEYİCİSİ

Emekliler ve memurlar için maaş artışları Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşiyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yalnızca 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı elde ediyor.

Bu nedenle yılın ikinci yarısında açıklanacak TÜFE oranı maaşlar üzerinde kritik rol oynuyor.

TCMB’DEN YIL SONU TAHMİNİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın açıkladığı projeksiyona göre yıl sonu enflasyonu %25 ila %29 arasında değişecek.

Enflasyon %25’te kalırsa ikinci 6 aylık enflasyon %7,14 olacak.

Oranın %29’a yükselmesi halinde ise ikinci yarı enflasyonu %10,56’ya çıkacak.

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Tahminlere göre, Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam %7,14 ile %10,56 arasında değişecek. Bu oran, kesinleşecek ikinci yarı enflasyonuna bağlı olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ENFLASYON FARKI

Memur maaşlarında toplu sözleşmeye ek olarak enflasyon farkı da uygulanacak.

Enflasyon %25 çıkarsa memurlara %2,04 fark yansıyacak.

Oranın %29’a çıkması durumunda ise enflasyon farkı %5,30 olacak.

Böylece memurların Ocak zammı, toplu sözleşme artışı ile enflasyon farkının birleşiminden oluşacak.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Memurların 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin maaş artışlarını belirleyecek toplu sözleşme süreci ise halen devam ediyor. Memur-Sen taleplerini iletirken, hükümet ilk teklifini açıkladı. Anlaşma sağlanamaması halinde konu Hakem Kurulu’na taşınacak.

ZAM ORANLARI NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Maaş artışlarının kesinleşmesi için 2025’in ikinci yarısına ait enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), söz konusu oranı 3 Ocak 2026’da kamuoyuna duyuracak. Bu veriyle birlikte emekli ve memur maaş zammı netleşmiş olacak.