Emekli aylıklarında yapılan artış sonrası ödemeler bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. SSK emeklileri için enflasyon farkı kapsamında belirlenen yüzde 12,19’luk zam, maaşlara yansıtıldı. Ödemeler, her ay olduğu gibi emekli tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen takvim doğrultusunda yapılıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI TEKLİFİ MECLİS GÜNDEMİNDE

En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye yükseltilmesini öngören kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde TBMM Komisyonu’ndan geçti. Teklifin önümüzdeki hafta Genel Kurul’da görüşülmesi bekleniyor. Ancak düzenleme henüz yasalaşmadığı için taban aylığa ilişkin artış şu an için maaşlara yansıtılmadı.

ÖDEME TAKVİMİ NETLEŞTİ

Zamlı maaş ödemeleri kapsamında;

-4A (SSK) emeklileri maaşlarını 17–26 Ocak tarihleri arasında,

-4B (Bağ-Kur) emeklileri ise 25–28 Ocak tarihleri arasında alacak.

Ödeme günleri, emekli kartlarında yer alan tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor.

MİLYONLARCA EMEKLİ ZAMSIZ MAAŞ ALACAK

Kanun teklifinin henüz yürürlüğe girmemesi nedeniyle, kök maaşı 20 bin TL’nin altında olan emekliler ile geçtiğimiz yıl sonunda 16 bin 881 TL aylık alanlar, zamdan yararlanamadan maaşlarını almaya başladı. Bu durum, milyonlarca emeklinin geçici olarak zamsız maaş almasına neden oldu.

GÖZLER MECLİS GENEL KURULU'NDA

En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin ne zaman yasalaşacağı ve fark ödemelerinin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Emekliler, Meclis Genel Kurulu’ndan çıkacak kararı beklerken, maaş artışlarının tüm emeklileri kapsayıp kapsamayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.