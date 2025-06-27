Türkiye'de milyonlarca emekli, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranının ne kadar olacağını merak ediyor.



TÜİK'in duyuracağı haziran ayı enflasyonunun ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kesinleşecek zam oranı, en düşük emekli maaşı alan yaklaşık 4 milyon kişiyi ise içermeyecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre 6 aylık enflasyon farkları, emeklilerin yalnızca kök maaşlarına yansıtılmakta. Bu nedenle halihazırda en düşük emekli maaşı almaya devam eden milyonlarca vatandaşın aylıklarında artış yaşanması için, TBMM'nin kanun değişikliği yapması zorunlu.



KORKULAN OLMADI, MECLİS TATİLİ ERTELENDİ



Meclis'in 1 Temmuz'da tatile girme planı, emeklilerde büyük bir paniğe neden olmuş, emeklilere ilişkin herhangi bir düzenlemenin kabul edilmeden Meclis'in kapanması ile milyonlarca emeklinin sıfır zam alma tehlikesi ortaya çıkmıştı.



Buna karşın korkulan olmadı ve TBMM, 1 Temmuz'da planlanan yaz tatili programını 31 Temmuz'a kadar uzattı. Süreç boyunca Meclis Genel Kurulu'na yeni kanun teklifleri sunulması beklenirken, değişikliğin temel sebepleri arasında ise emeklilere ilişkin yapılacak kanun değişikliği yer alıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?



3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisine herhangi bir refah payı eklemesi yapılması planlanmazken, ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı SSK ve Bağ-Kur emeklisinin doğrudan maaş artışını belirleyecek. İktidara yakın kaynakların paylaştığı bilgilere göre, aynı rakamın değişiklik yapılmaksızın 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşına da yansıtılması ve Meclis'ten geçecek düzenleme ile taban aylık alan yaklaşık 4 milyon emeklinin de hak kaybı yaşamadan benzer bir artış oranından yararlanması bekleniyor.



Ekonomistlerin ilk 5 aylık enflasyon verileri dikkate alınarak yaptığı tahminlere göre emeklilerin gelecek ay yüzde 16 seviyesinde enflasyon farkı alması değerlendirilmekte. Söz konusu artışın en düşük emekli maaşına yansıtılması halinde temmuz ayı itibarıyla en düşük aylık 16 bin 784 TL'ye yükselecek.