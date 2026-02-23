Milyonlarca emekli gözünü ikramiyelere çevirdi. Merakla beklenen o açıklama için iktidar çevresinden haber bekleniyor.

2018'DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez olmak üzere ikramiye verilmesi uygulaması 2018 yılından beri yürürlükte. Bin lira ile başlayan ödemeler 2025'te 4 Bin liraya yükseldi. 2026 yılında bayram ikramiyelerinin artırılması bekleniyor.

3 FARKLI SENARYO MASADA

Kulislerde üç farklı senaryo yer alıyor. Bakanlık masasında 5 Bin, 5 bin 500 ve 6 bin lira olmak üzere üç rakam yer alıyor. Bakanlık tarafından yapılan çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması ve ardından kanuni düzenleme için Ramazan ayı içerisinde Meclise gelmesi bekleniyor.

İKRAMİYE TUTARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği o sorunun yanıtının ramazan ayının ortalarında netleşmesi bekleniyor.