Milyonlarca emekli, 2026 yılı maaş farkı ödemelerini yakından takip ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye yükseltilmesinin ardından oluşan maaş farklarının ödeneceği tarihi resmen duyurdu. Bugün itibarıyla ödemeler, emeklilerin banka hesaplarına ve PTT aracılığıyla aktarılacak.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’den 20 bin TL’ye çıkarıldı. Bu kapsamda, 3 bin 119 TL’lik fark, belirli bir kesime ödenecek. Maaş farkından yararlanacak emekliler şunları kapsıyor:

-Kök aylığı 17 bin 827 TL’nin altında olanlar,

-Yüzde 12,19’luk zam sonrası maaşı 20 bin TL’ye ulaşmayanlar,

-SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri.

Ödemeler, herhangi bir başvuruya gerek kalmadan otomatik olarak yapılacak. Emekliler fark tutarlarını, maaş aldıkları banka şubelerinden veya PTT’den çekebilecek.

SGK, “Emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak?” sorusuna net cevap verdi. Kurumun açıkladığı takvime göre ödemeler bugün, 4 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Emekliler, 2026 maaş düzenlemesiyle hak ettikleri maaş farklarını bugün hesaplarında görebilecek. SGK’nın otomatik ödeme uygulaması sayesinde başvuru yapmaya gerek kalmadan ödemeler güvenle yapılacak. Emekliler, fark ödemelerini banka veya PTT üzerinden kolayca çekebilecek.