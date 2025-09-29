Memur emeklilerinin maaş hesaplamaları halen Emekli Sandığı Kanunu’na göre yapılıyor.

2008 sonrası göreve başlayan memurlar içinse 5510 sayılı SGK Kanunu esas alınmakta. Ancak bu gruptan henüz emekliliğe hak kazanan çok az kişi olduğundan, güncel maaş hesaplamaları hâlen Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri için geçerli.

SON ZAMANLARDA ENFLASYONUN ALTINDA ARTI Ş

SGK uzmanı İsa Karakaş’ın Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısına göre, Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine %15,57 oranında zam yapılmıştı. Ancak bu artış, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranının altında kaldı.

Son üç dönemde de (2024 Temmuz %5,42, 2025 Ocak %4,21, 2025 Temmuz %1,10) benzer bir tablo yaşandı.

Karakaş, bu durumun toplu sözleşmeden kaynaklandığını hatırlatarak memur emeklilerinin maaşlarının hem toplu sözleşme hem de enflasyon farkına göre belirlendiğini belirtti.

2026 OCAK İ Ç İ N MUHTEMEL SENARYOLAR

2025 yılı enflasyon hedefi Orta Vadeli Program’da %28,5 olarak güncellendi. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ise yıl sonu TÜFE artışı %29,86 seviyesinde bekleniyor.

Buna göre:

-SSK, Bağ-Kur ve Sandık emeklileri: %10-11 arası zam alabilir.

-Memur ve memur emeklileri: %11 toplu sözleşme zammına ek olarak toplamda %16-18 arası maaş artışı görebilir.

-Ayrıca 1000 TL seyyanen taban aylık artışı da memur emeklilerine yansıtılacak.

SEYYANEN ZAM TARTI Ş MALARI

Memur emeklilerinin en çok merak ettiği konu, memurlara verilen seyyanen zammın kendilerine yansıyıp yansımayacağı. Karakaş, Ankara kulislerinde bu konunun gündemde olmadığını belirterek, “Ne yazık ki memur emeklilerine seyyanen zam şu an için gündemde değil” ifadelerini kullandı.

EMEKL İ LER BEKLEMEDE

2026 Ocak ayında memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, hem toplu sözleşme hem de yıl sonu enflasyon verilerine bağlı olacak.

Kesin oranlar ise TÜİK’in açıklayacağı son enflasyon rakamlarıyla netleşecek.

Memur emeklileri ise bir yandan zam oranlarını, diğer yandan yıllardır gündeme getirilen seyyanen zam düzenlemesini bekliyor.