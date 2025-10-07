16 milyonu aşan sayılarıyla Türkiye'deki en büyük sosyal grup haline gelen emekliler, yüksek enflasyon ve düşük maaş zamları nedeniyle alım güçlerini her geçen gün kaybetmeye devam ediyor.



Yıl içerisinde maaşlarının önemli bölümünü enflasyona kurban veren milyonlarca emekli, gözünü ocak ayında açıklanacak zam oranına çevirdi.

'3 OCAK'TA AÇIKLANACAK, REFAH PAYI VERİLMEYECEK'



SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranının belirleneceğini duyurdu.



Geçmiş yılların aksine bu yıl herhangi bir refah payı eklemesi ya da seyyanen zam ödemesi yapılmayacağını belirten Karakaş, 3 aylık enflasyon verilerine göre emeklilerin kesinleşen enflasyon farkının ise yüzde 7,51 olduğunu açıkladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2026'DA NE KADAR OLACAK?



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre yıl sonunda açıklanan enflasyon farkları emeklilerin yalnızca kök maaşlarına yansıtılmakta.



Son olarak temmuz ayında Meclis'ten geçen düzenlemeyle 16 bin 881 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşındaki artış içinse Meclis'e yeni bir düzenleme getirilecek.



Karakaş, 2026 yılında en düşük emekli maaşının enflasyon farkıyla aynı oranda artırılmasının muhtemel olduğunu ve 18 bin 148 TL'ye yükseltilebileceğini belirtti.





