Kira geliri bulunan taşınmaz sahipleri, bugüne itibaren, 31 Mart'a kadar beyannamelerini verebilecek. Belirlenen istisna tutarlarının üzerinde gelir elde edenler gelir vergisi öderken, sınırın altında kalanlar beyanname vermeyecek.

2025 yılı içinde konuttan 47 bin lirayı, iş yerinden ise 330 bin lirayı aşan kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri vergi mükellefi olacak.

Mülk sahipleri işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) “gib.gov.tr” adresi üzerinden sunulan “Hazır Beyan Sistemi” aracılığıyla yapabilecek. Ayrıca Dijital Vergi Dairesi üzerinden de hazır beyana erişim sağlanabilecek.

Aile fertlerinin sahip oldukları mal ve haklardan doğan kira gelirleri için her bireyin ayrı ayrı beyanname vermesi gerekiyor. Bir konutun birden fazla kişi adına kayıtlı olması durumunda ise her ortak, yalnızca kendi payına düşen kira gelirini beyan edecek.

İKİ TAKSİT İMKANI BULUNUYOR

Tahakkuk eden gelir vergisi; Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), anlaşmalı bankaların banka kartı veya kredi kartı ile, banka hesabından havale yöntemiyle, yurt dışı bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar ve vergi dairesi vezneleri ile PTT şubeleri üzerinden ödenebiliyor.

2025 takvim yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin vergiler, bu yıl mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte yatırılabilecek. İlk taksit ve damga vergisi 31 Mart’a kadar, ikinci taksit ise 31 Temmuz’a kadar ödenecek.