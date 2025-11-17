Tayvan hükümeti, ada genelindeki hanelere milyonlarca sivil savunma kitapçığı dağıtmaya hazırlanıyor. Eylül ayında tanıtılan bu kapsamlı el kitabı, vatandaşlara olası bir kriz ya da işgal anında ya da evlerine düşman yaklaştığında nasıl hareket etmeleri gerektiğini adım adım anlatıyor.

ADA GENELİNDE SEFERBERLİK

Kitapçık, Tayvanlıların ilk kez düşman askerleriyle karşılaşmaları durumunda izlemeleri gereken yolu tarif ediyor. Ayrıca Tayvan’ın teslim olduğuna dair gelebilecek herhangi bir açıklamanın kesinlikle “sahte” olacağı vurgulanıyor. Vatandaşlara sığınakların nasıl bulunacağından acil durum çantalarının nasıl hazırlanacağına kadar birçok pratik bilgi sunuluyor.

Bu adım, Tayvan’ın hem doğal afetlere hem de Çin’in olası bir işgal ihtimaline karşı halkını bilinçlendirme çabasının en son halkası olarak değerlendiriliyor. Pekin, demokratik Tayvan’ı kendi toprağı olarak görüyor ve gerektiğinde güç kullanabileceğini açıkça dile getiriyor. Tayvan ise bu iddiayı reddediyor ve “kendi geleceğine sadece Tayvan halkının karar verebileceğini” savunuyor.

“KENDİMİZİ SAVUNMA KONUSUNDA KARARLIYIZ”

Kitapçığın hazırlanmasına öncülük eden Tayvan Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Lin Fei-fan, bu girişimin ülkenin kararlılığını göstermek amacı taşıdığını söyledi. Lin, yaptığı değerlendirmede, Çin’e de mesaj niteliği taşıyan “Eğer yanlış bir karar verirlerse bunun çok ağır bir bedeli olur” ifadesini kullandı. Tayvan halkının hem kendini savunmaya hem de birbirini korumaya hazır olduğunu belirten Lin, bu çabanın yalnızca bir uyarı değil aynı zamanda bir dayanışma göstergesi olduğunu vurguladı.

9.8 MİLYON POSTA KUTUSUNA DAĞITILACAK

Kitapçığın bu hafta itibarıyla adadaki 9.8 milyondan fazla posta kutusuna ulaşması bekleniyor. Lin, İngilizce ve diğer yabancı dil versiyonlarının da kısa süre içinde dağıtıma gireceğini açıkladı. Hükümet ayrıca, dağıtım sonrası vatandaşların kendi acil durum çantalarını hazırlamalarını teşvik edecek tanıtım kampanyaları başlatacak. Ancak kampanyaların detayları henüz paylaşılmadı.

OLASI SENARYOLAR TEK TEK SIRALANDI

Hazırlanan el kitabı, Tayvan’ın karşılaşabileceği riskleri ayrıntılı şekilde ele alıyor. Deniz altı kablolarının sabote edilmesi, siber saldırılar, Tayvan gemilerinin “düşman ülke” tarafından alıkonulması ve tam kapsamlı bir işgal gibi senaryolar, vatandaşların anlayabileceği netlikte işlenmiş durumda.

Lin, Tayvan’ın Çin tarafından halihazırda bir “hibrit savaş” altında olduğunu savunuyor. Siber saldırılar, sızma girişimleri, dezenformasyon ve Çin’in askeri baskıları bu sürecin parçası olarak görülüyor. Durumu “D-günü ile her gün arasındaki fark” şeklinde yorumlayan Lin, “Şu an doğrudan bir işgal durumu yok ama neredeyse her gün bir tür baskıyla karşı karşıyayız” değerlendirmesinde bulundu.