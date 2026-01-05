Güney Kore’nin estetik anlayışını dünyaya servis eden K-beauty akımının öncü isimlerinden Lee Da-sol, 29 yaşında hayatını kaybetti. Sosyal medya dünyasında "Daddoa" lakabıyla bir ikona dönüşen genç yıldızın vefat haberi, bağlı bulunduğu menajerlik ajansı tarafından doğrulandı. Sektörde "birinci nesil YouTuber" olarak kabul edilen Da-sol’un ölümü, sadece bir içerik üreticisinin kaybı değil, aynı zamanda bir ilham kaynağının vedası olarak nitelendiriliyor.

"Makyaj Benim Zırhımdı"

Lee Da-sol’un başarı hikayesinin ardında, çocukluk yıllarına dayanan derin bir hüzün yatıyordu. Daha önce paylaştığı samimi videolarda, okul yıllarında ağır akran zorbalığına maruz kaldığını itiraf eden fenomen, makyaj yapmayı sadece bir güzellik rutini olarak değil, dış dünyaya karşı kuşandığı bir "zırh" olarak tanımlamıştı. Zorbalığın açtığı yaraları fırçasıyla sarmaya çalışan Da-sol, bu mücadelesiyle kendisi gibi hisseden binlerce genç kıza umut ışığı olmuştu.

Sınırları Aşan Bir Başarı Öyküsü

2014 yılında moda, diyet ve makyaj içerikleriyle dijital dünyaya adım atan Daddoa, kısa sürede devasa bir kitleye ulaştı:

Küresel Erişim: YouTube’da 1,2 milyonu aşkın abone.

Asya Çıkartması: Çin’in en büyük platformu Youku ile özel anlaşma ve Weibo tarafından "Yılın En İyi Güzellik İçerik Üreticisi" ödülü.

Ticari Deha: Taobao üzerinde "K-Beauty Select Store" açarak Kore kozmetik ürünlerinin doğrudan ihracatına öncülük eden ilk influencer.

Dijital Rekor: 2016 yılına gelindiğinde toplamda 2,7 milyonluk dev bir takipçi ordusu.

Yarım Kalan Bir Başlangıç

Son yıllarda dijital dünyadan elini eteğini çeken ve yaklaşık dört yıldır yeni içerik üretmeyen Lee Da-sol, aslında hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyordu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yoğun iş temposu nedeniyle ara verdiği eğitim hayatına dönmek üzere olan fenomen, Seul’de üniversite eğitimine başlamanın heyecanını yaşıyordu.

Aileden Gizlilik Kararı

Leferi Beauty Entertainment sözcüsü Choi In-seok, Da-sol’un Kore güzellik sektörünün küresel potansiyelini kanıtlayan en önemli isimlerden biri olduğunu vurguladı. Genç kadının ölüm haberi 25 Aralık'ta paylaşılırken, ailesinin talebi doğrultusunda ölüm nedenine dair detaylı bir açıklama yapılmadı. Sevenleri, sosyal medya üzerinden "Gençliğime ışık olduğun için teşekkürler" mesajlarıyla son görevlerini yerine getiriyor.