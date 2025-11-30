Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından X (eski adıyla Twitter) çok sayıda tartışmalı değişikliğe imza attı.

Sosyal medya devi son olarak kasım ayında küresel ölçekli başlattığı 'spam ve bot temizliği' uygulaması ile milyonlarca hesabı platformdan çıkarırken, bu durum çok sayıda ünlü ismin bir gecede on binlerce takipçi kaybetmesine neden oldu.

X yetkilileri temizlik operasyonunu 'herhangi bir ülke ya da ideoloji ayırmaksızın' yürüttüklerini iddia etse de, Türkiye'de bu durumdan etkilenen hesapların başında muhalif gazetecilerin gelmesi, X'e yönelik şiddetli tepkilere neden oldu.

'KORKAKLARI İYİ TEŞHİS EDERİM'

Sözcü yazarı duayen gazeteci Uğur Dündar, geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşım ile bu durumu ilk fark eden isimler arasında yer almış ve X'e şu ifadelerle tepki göstermişti:

'Muhalif hesapları budayan ve büyümelerini engelleyen @XTurkiye, 100 bin takipçimi daha sildi. Ben bot hesap, algoritma falan anlamam ama korkakları iyi teşhis ederim. Takipçi sayım tek kişi bile kalsa bu korkaklığı ve muhalefet korkusunu haykırmaya devam edeceğim. Gerekirse de Amerika'daki gazeteci dostlarıma röportajlar vereceğim.'

Gazeteci ve yazar Mine G. Kırıkkanat da bu duruma tepki göstererek, zaman içerisinde takipçi sayısındaki düşüşü gösteren bir görsel paylaştı.



Kırkkanat, takipçi sayısındaki düşüş için 'X’teki değerli okurlarıma ÖNEMLİ DUYURU: Türkiye’de muhalif hesapları küçültmek için programlanan sansürcü bir algoritma, sözde bot hesapları siliyormuş gibi gerçek takipçilerimizi siliyor. Beni takibe alanların, takipten çıkarılıp çıkarılmadıklarını düzenli olarak kontrol etmelerini ve eğer çıkarıldılarsa sabırla, inatla yeniden takibe almalarını rica ediyorum' ifadelerini kullandı.





'GÜYA BOT HESAPLARI SİLİYOR AMA...'



Prof. Dr. Mete Gündoğan da çok sayıda hesabın silinmesine neden olan algoritmaya dikkat çekerek şu paylaşımı yaptı:



'Sanırım bazı hesapları küçültmek için bir algoritma çalışıyor!

Güya bot hesapları siliyor ama gerçekte takipçilerimizi siliyor.

Takipçilerimize,

takipten çıkarılıp çıkarılmadıklarını düzenli olarak kontrol etmelerini tavsiye ederim.

Burası da ayrı bir mücadele cephesi oldu.

Sonunda kazanan biz olacağız evelallah.'









Eski Milletvekili Emekli General Engin Alan ve Eski Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş gibi isimler de benzer şikayetlerde bulundu. Yarkadaş, 60 bin takipçisinin listeden düştüğünü söyledi.



'60 BİN TAKİPÇİM SİLİNDİ'



"Son dönemde birçok takipçim “Beni niye listeden çıkardın?” diyor.



Troller dışında kimseyi engellemiyor ve listeden çıkarmıyorum.

X platformu, “aktif olmayan hesapları kapatıyoruz” diyerek binlerce takipçiyi listelerden çıkarıyormuş… (Resmi açıklama değil.)

Uğur Abi ve birçok gazeteci de bundan şikayetçi… Uğur Abi’nin 100 bin takipçisi kayıp.. Benim de 60 bine yakın takipçim listeden düştü.

Sanırım X’in bir açıklama yapması gerekiyor."







