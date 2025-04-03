Ali Can POLAT

Yıllardır büyük tartışmalara konu olan emekli ikramiyesinde bu yıl bir skandala daha imza atıldı. Muhalefetin ve emeklilerin ‘en az bir asgari ücret kadar olmalı’ talebine karşın emeklilerin bayram ikramiyesini yüzde 33 zamla 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkaran iktidar onu da taksit taksit ödedi.

Bayram öncesinde ödenmesi gereken ikramiyeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyondan sonra AKP ve MHP milletvekillerinin meclis yoklamasına katılmaması sebebiyle bayram sonrasına kaldı. Zam Meclis’ten geçemediği için, bayram öncesi zamsız haliyle 3 bin TL ikramiye verildi. Bayramdan sonra yasa geçince Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ikramiyenin kalan 1.000 TL’lik kısmının bugünden itibaren yatacağı açıklandı. Aylık ödeme günü 17-21 arasında olanlar bugün, 22-26 arasında olanlar ise yarın ikramiyelerinin kalan kısmına kavuşabilecek. Aylık ödeme günü 17-21 arasında olanlar bugün, 22-26 arasında olanlar ise yarın ikramiyelerinin kalan kısmına kavuşabilecek.

250 TL’yi bile ödemediler

Dul ve yetimlerin emekli ikramiyelerinin de aynı şekilde bölündüğüne dikkat çeken DİSK Emekli-Sen Başkanı Cengiz Yavuz, “Maaşın yüzde 75’ini alan bir dul arkadaşımız, ikramiyenin de yüzde 75’ini alıyor yani 3 bin TL’sini alacak. Bayram öncesi bu tutarın yüzde 75’i yani 2.250 TL yatırıldı. 750 TL için beklettiler insanları. Bu oranın düştüğü ve 1.000 TL ikramiye alacak dul ve yetimlere 750 TL bayram öncesi yatırıldı. 250 TL’yi bugün yatırıyorlar. Ayıptır, bu bir ikramiye değildir” dedi.

En az asgari ücret kadar olmalı

Türkiye’nin başkanlık sistemine geçtiği 2018 yılında asgari ücretin yüzde 62’si olan emekli ikramiyesinin, bugün asgari ücretin yüzde 18’ine gerilediğini hatırlatan Emekli-Sen Başkanı Cengiz Yavuz, “İkramiyenin alım gücü kalmadı, bu artık ikramiye olmaktan çıktı. Biz bu tutarın en az bir asgari ücret tutarına çıkarılması gerektiğini söylüyoruz. İkramiye olmaktan çıkmış bu tutara karşı üzgünüz ama mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Emeklilerimizle birlikte her alanda tepkimizi göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.