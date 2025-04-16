Milyonlarca kamu işçisinin maaşlarına yapılacak zam için yürütülen pazarlıklarda kritik gün geldi. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'in ortak hazırladığı teklifin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulmasının ardından, işveren kanadı TÜHİS bugün masaya ilk kez somut öneriyle oturacak. Saat 14.00'te yapılacak toplantıda gözler TÜHİS’in vereceği teklife çevrildi.

İŞÇİLER NE İSTİYOR?

Kamu işçileri adına yapılan ortak teklifte, günlük brüt ücretin en az bin 800 TL’ye çıkarılması talep edildi. Bunun üzerine 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 50 oranında zam isteniyor. İşçi tarafı, izleyen 6 aylık dönemler içinse yüzde 25 zam ve yüzde 10 refah payı talep ediyor.

TÜHİS İLK KEZ TEKLİF SUNACAK

HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'in 25 Şubat'ta sunduğu ortak teklifin ardından, gözler işveren temsilcisi olan Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'na (TÜHİS) çevrilmişti. TÜHİS'in bugün saat 14.00’teki toplantıda ilk resmi teklifini işçi konfederasyonlarına sunması bekleniyor.

GÖRÜŞMELERE BAKANLIK EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve kamu işçisinin ücret artışında nasıl bir orta yol bulunacağı, TÜHİS’in sunacağı teklifle birlikte netleşmeye başlayacak.