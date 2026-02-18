Asya başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde milyonlarca kişi, Ay Yeni Yılı’nı büyük törenler ve rekor seyahat rakamlarıyla karşıladı. Çin takvimine göre "Yılan Yılı"nın sona ermesiyle başlayan Ateş Atı Yılı, bağımsızlık, hız ve ekonomik ivme beklentileriyle kutlanıyor.

ÇİN'DE REKOR HAREKETLİLİK

Çinli yetkililer, 40 günlük Bahar Festivali döneminde seyahat sayısının geçen yıla oranla artarak 9,5 milyar yolculukla rekor kırmasını bekliyor. İç tüketimi canlandırması hedeflenen bu süreçte, Pekin yönetimi ekonomik büyümeyi öncelikleri arasında tutuyor.

Geleneksel CCTV Bahar Bayramı Galası’nda bu yıl teknoloji ön plandaydı. Unitree Robotics tarafından geliştirilen insansı robotlar, çocuklarla birlikte sergiledikleri dövüş sanatları ve kılıç koreografileriyle Çin’in yapay zekâ ve robotik alanındaki hedeflerini simgeledi.

ASYA'DA GELENEKSEL RİTÜELLER

Tayvan:

Taipei’deki Baoan Tapınağı’nda uğurlu sayılan 108 çan sesiyle başlayan kutlamalarda, binlerce kişi dualar ve çiçek adaklarıyla yeni yılı karşıladı.

Hong Kong:

Gece yarısından itibaren tapınaklarda uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, tütsüler eşliğinde yeni yıl dileklerini sundu.

Vietnam:

"Tet" bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerde, büyük şehirlerde havai fişek gösterileri ve açık hava konserleri gerçekleştirildi.

KUTLAMALAR ASYA SINIRLARINI AŞTI

Ay Yeni Yılı kutlamaları Asya sınırlarını aşarak farklı kıtalara yayıldı. Moskova’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikler, Çin-Rusya ilişkilerinin güçlendiği bir dönemde gerçekleşti. Kırmızı fenerlerle süslenen sokaklarda Çin mutfağı ve kültürü tanıtıldı.

Arjantin Buenos Aires’teki Çin Mahallesi’nde düzenlenen etkinliklere binlerce kişi katıldı. Ülkede sayıları 180 bini aşan Çinli topluluğun organize ettiği ejderha ve aslan dansları yoğun ilgi gördü.