Vergi ve sosyal güvenlik düzenlemelerini içeren 36 maddelik torba yasa teklifinin Meclis’e sunulmasının ardından yeni ek maddeler gündeme geldi.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş’ın aktardığına göre, torba yasa mevcut hâliyle sınırlı kalmayacak; bazı vatandaşlara nefes aldıracak müjdeli düzenlemeler de eklenecek.

Bunlardan en dikkat çekeni ise genel sağlık sigortası (GSS) borçlarına ilişkin kısmi af çalışması. Ankara kulislerinden edinilen bilgilere göre, vatandaşların biriken GSS borçlarının bir kısmının silinmesi ya da yapılandırılması gündemde.

GSS BORÇLARI KATLANIYOR: AYLIK 780 TL + FAİZ

2012 yılında yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi, sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini amaçlıyor. Ancak sistem, düzenli prim ödemesi gerektiriyor.

İsa Karakaş’ın yazısında yer verdiği bilgilere göre; eğitimine devam etmeyen 18 yaş üstü gençler, işsizler, sigortasız çalışanlar ve iş bulamayan üniversite mezunları her ay GSS primi ödemek zorunda.

Bu kapsamdaki kişilerin ödemesi gereken prim tutarı 2025 yılı için aylık 780 TL’yi aşıyor.

Prim ödemeyen vatandaşların borçları her ay artarken, gecikme faizi ve cezalarla birlikte tutar ciddi boyutlara ulaşıyor. Bu durum özellikle işsiz veya düşük gelirli bireyler için büyük bir yük oluşturuyor.

GELİR TESTİ YAPTIRANLAR İÇİN BEDAVA SAĞLIK HAKKI

Karakaş, yazısında gelir testinin önemine de vurgu yaptı.

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar, ikamet ettikleri yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYDV) başvurarak gelir testi yaptırabiliyor.

Eğer gelir, asgari ücretin üçte birinden düşük çıkarsa, kişi GSS primi ödemeden sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, vatandaşların vakit kaybetmeden gelir testi yaptırmalarını öneriyor.

2015 VE ÖNCESİ BORÇLAR SİLİNEBİLİR

Geçmiş yıllarda birçok kez af ve yapılandırma düzenlemesi yapılmasına rağmen GSS borcu olan vatandaşların sayısı hâlâ yüksek.

2023’te çıkarılan düzenlemeyle borçların faiz ve cezaları silinmiş, yalnızca anaparanın ödenmesi istenmişti.

Şimdi ise 2015 yılı ve öncesine ait GSS borçlarının tamamının silinmesi gündemde.

Bu düzenleme yasalaşırsa, geçmiş yıllarda ödeme imkânı kalmayan borçlar anapara, faiz ve cezasıyla birlikte tamamen affedilecek.

Zaman aşımına uğramamış borçlar içinse 2025’in ilk yarısında yeni bir yapılandırma düzenlemesi planlanıyor.

İsa Karakaş, yazısını şu uyarıyla noktaladı:

“GSS borçları birikirken sağlık hayalleriniz solmasın. Hemen SYDV’ye koşun, gelir testi yaptırın.”

Torba kanuna eklenecek yeni düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın sağlık borçlarının hafiflemesi bekleniyor. Bu gelişme, sosyal güvenlik alanında 2025’in en önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.