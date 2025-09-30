Türkiye'de çok sayıda ailenin yok olmasına yol açan ve vatandaşları borç batağına sürükleyen, sanal kumar ve yasa dışı bahis çetelerine karşı en kapsamlı adımlarından birini atmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada paylaşımlar arasında gizlenen reklamlarla yayılan yasa dışı bahis reklamları sonrası hükümet harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “sanal kumarın bitirileceğini” vurguladı, sert önlemler gündemde.

FARK ETMEDEN TUZAĞA DÜŞÜYORLAR

Son dönemde özellikle futbol taraftarlarına yönelik bilinçli bir reklam stratejisi dikkat çekiyor bu paylaşımlara farkında olmayan kullanıcılar da düşüyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının maç anında paylaştıkları yorumlara, yasa dışı bahis reklamları ekleniyor. Organizasyon ajanslarının bu yöntemi özellikle seçtiği ve taraftarın gözünün önüne sürekli BET reklamları çıkardığı belirtiliyor.

Ayrıca bazı televizyon kanallarının da yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında inceleme altında olduğu, yetkililerin ilgili kişileri ifadeye çağırdığı biliniyor.

MASAK'A HESAPLARA EL KOYABİLECEK

Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) yeni düzenlemeleri kapsamında kara parayla mücadele güçlendirilecek. Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) verilecek ek yetkiler sayesinde, banka hesaplarındaki olağandışı hareketler artık anında takibe alınacak.

Bu kapsamda, şüpheli işlemler tespit edildiğinde hesapların doğrudan dondurulması veya el konulması için gerekli hukuki zemin oluşturuluyor. Böylece yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sızmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

YAYINCIDAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA: AYLIK GELİRİM 2,5 MİLYON DOLAR

Yasa dışı bahis çetelerinin lüks yaşamı da sosyal medya aracılığıyla gençlere pazarlanıyor. Karadağ’da yaşayan ve “Erkan Abi” lakabıyla bilinen Erkan Özmen’in aylık gelirinin 2,5 milyon dolar olduğu iddia ediliyor. Özmen’in bu paylaşımlarla gençleri sanal kumara yönlendirdiği öne sürülüyor.

ARTIK TOPLUMU TEHDİT EDİYOR

Kabine sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal kumar ve yasa dışı bahis meselesinin artık toplumsal bir tehdit haline geldiğini söyledi:

“İnternetin ve akıllı cep telefonlarının günlük hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelmesiyle sanal kumar ve bahis sorunu büyümeye başladı. Dijital âlemin kontrolsüzlüğü işimizi zorlaştırsa da bu meselenin üzerine tüm kapasitemizle gideceğiz. Siyaset üstü bir konu olarak gördüğümüz bu mücadelede toplumun tüm kesimlerinden destek bekliyoruz.”