Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışını yüzde 3,6 olarak açıkladı.

Buna bağlı olarak emekli aylığı hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısı 1,08 puan artacak.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’a göre, bu artış sayesinde 1 Ocak 2026 tarihinden sonra emeklilik dilekçesi verenler ile henüz emekli olmamış olanların e-Devlet’te görünen emekli aylıkları yeniden hesaplanacak. Milli gelirdeki artış, bu yıl içinde emeklilik dilekçesi verenlerin aylıklarına nisan ayından itibaren yansıyacak.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASINDA GÜNCELLEME KATSAYISI NASIL KULLANILIYOR?

Emekli aylığı bağlanırken, çalışma hayatı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirilen prime esas kazançlar dikkate alınıyor. 2000 öncesi dönemde prime esas kazançlar, gösterge ve memur maaş katsayısına göre güncelleniyor. 2000 sonrası dönemde ise güncelleme katsayısı uygulanıyor.

Çalışma hayatı boyunca SGK’ya bildirilen kazançların, emeklilik dilekçesi verilen tarihteki güncel değeri gösterge ve güncelleme katsayısı ile hesaplanıyor. Bu tutarın aylık bağlama oranı (ABO) ile çarpılmasıyla emekli aylığı belirleniyor.

-2000 sonrası güncelleme hesabı iki döneme ayrılıyor:

2000 – 2008 arasındaki kazançlar TÜFE artış hızı ve GSYH artış hızının yüzde 100’ünün toplamı ile güncelleniyor.

2008 sonrası kazançlar ise TÜFE artış hızının yüzde 100’ü ile GSYH artış hızının yüzde 30’unun toplamı ile güncelleniyor.

2025 GSYH ARTIŞI VE GÜNCELLEME KATSAYISI

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 2025 yılı GSYH artışının yüzde 30’u 1,08 puana karşılık geliyor. 2025 yılı TÜFE artışı ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Böylece 2025 yılı için güncelleme katsayısı 1,3197 oldu.

SGK, 1 Ocak 2026 tarihinden sonra dilekçe verenlerin emekli aylığını 1,3089 katsayısı ile bağladı. Ancak 2025 yılı GSYH artışının belli olmasıyla, emekli aylıkları 1,3197 güncelleme katsayısı dikkate alınarak yeniden hesaplanacak. Bu değişimle, 1 Ocak 2026 sonrası dilekçe verenlerin maaşları yaklaşık yüzde 0,83 artacak. Örneğin, 35.000 TL olarak bağlanmış aylık 35.289 TL’ye yükselecek.

YENİ EMEKLİLERİN AYLIKLARI NİSAN AYINDA YÜKSELECEK

GSYH her yıl şubat ayı sonunda açıklanıyor. Milli gelir artışının belirlenmesinin ardından, güncelleme katsayısındaki değişiklik dilekçe verenlerin aylıklarına nisan ayında yansıtılıyor.

-Ocak ayında dilekçe verenler, şubat ve mart ayı farkını alacak.

-Şubat ayında dilekçe verenler, mart ayı farkını alacak.

Mart ayında dilekçe verenlerin emekli aylığı ise yeni güncelleme katsayısı ile bağlanacak; ek fark ödenmeyecek.

E-DEVLET'TE GÖRÜNEN EMEKLİ MAAŞARI ARTACAK

Emekliliğe henüz hak kazanmamış ya da hak kazanmış ancak emekli olmamış kişilerin maaşları e-Devlet’te yayımlanıyor. Şu an e-Devlet’te görünen aylıklar yüzde 30,89 TÜFE artışına göre hesaplandı. Nisan ayından itibaren milli gelir artışı yansıtılmış emekli aylıkları e-Devlet’te görüntülenebilecek.

DİLEKÇE TARİHİNE GÖRE FARKLILIKLAR

Dilekçesini 31 Aralık 2025 ve öncesinde verenler, 1 Ocak 2026 sonrası dilekçe verenlere göre yaklaşık yüzde 3 oranında avantajlı olacak. Bu, emeklilik dilekçesi tarihinin maaş tutarını doğrudan etkilediğini gösteriyor.