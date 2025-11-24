Dünyanın en değerli şirketleri listesi ekim ayı sonu itibariyle yeniden güncellendi. Sıralamada yine teknolojik devler yine listenin tepesinde yer buldu.

Nvidia, Apple ve Microsoft gibi firmaların piyasa değeri yaklaşık 3 trilyon doları aşarken, enerji, finans ve tüketim sektörlerinden firmalar da bu yüksek değerli kulüpte güçlü konumlarını koruyor. 50 şirketin toplam piyasa değeri ise 36.286 trilyon dolar civarında.

İşte en değerli 50 şirket

• Apple – 3,55 trilyon $

• Microsoft – 3,15 trilyon $

• NVIDIA – 2,95 trilyon $

• Saudi Aramco – 2,12 trilyon $

• Alphabet (Google) – 2,03 trilyon $

• Amazon – 1,94 trilyon $

• Meta Platforms – 1,03 trilyon $

• Berkshire Hathaway – 880 milyar $

• Eli Lilly – 820 milyar $

• TSMC – 810 milyar $

• Broadcom – 795 milyar $

• Tesla – 780 milyar $

• Novo Nordisk – 765 milyar $

• Visa – 570 milyar $

• JPMorgan Chase – 560 milyar $

• Walmart – 525 milyar $

• Tencent – 510 milyar $

• Samsung Electronics – 500 milyar $

• Home Depot – 485 milyar $

• Mastercard – 480 milyar $

• ASML – 475 milyar $

• UnitedHealth Group – 470 milyar $

• Nestlé – 460 milyar $

• LVMH – 455 milyar $

• ICBC (Çin) – 440 milyar $

• Kweichow Moutai – 435 milyar $

• Roche – 430 milyar $

• Oracle – 415 milyar $

• Costco – 400 milyar $

• Procter & Gamble – 390 milyar $

• Alibaba Group – 385 milyar $

• Chevron – 380 milyar $

• Shell – 375 milyar $

• AbbVie – 370 milyar $

• Toyota – 360 milyar $

• Merck & Co. – 355 milyar $

• McDonald's – 350 milyar $

• PepsiCo – 345 milyar $

• Adobe – 340 milyar $

• Cisco – 330 milyar $

• Thermo Fisher – 325 milyar $

• BHP Group – 320 milyar $

• Coca-Cola – 318 milyar $

• Nike – 315 milyar $

• AMD – 310 milyar $

• L'Oréal – 305 milyar $

• Intel – 300 milyar $

• Comcast – 298 milyar $

• Tencent Music – 295 milyar $

• PetroChina – 290 milyar $